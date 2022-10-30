高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

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定期存款邊間好

第一篇︰【有10萬港元放邊間銀行好】

第二篇︰【有50萬手頭鬆動啲 選擇多好多】

第三篇︰【短打3個月 最高4.5厘】

第四篇︰【10萬港紙換美金 最高4.68厘】

做外幣定期要注意

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存款有無風險？

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