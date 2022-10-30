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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

收息攻略 14:00 2022/10/30

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HKET每日更新定期存款，助你在市況不佳時鬆一口氣。

  • 定期存款邊間好

第一篇︰【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇︰【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇︰【短打3個月  最高4.5厘

第四篇︰【10萬港紙換美金  最高4.68厘

  • 做外幣定期要注意

【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？

【外幣定存】英鎊定存息最高13.88厘真的划算？　高息短期定存有3大細節要留意

  • 存款有無風險？

【高息定存】面對熊市 應該All In 定存嗎？專家︰鎖住大筆資金有風險（附定存5大注意事項）

活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節

  • 存息格價

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欄名 : 存款收息

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