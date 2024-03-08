定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒

▲ 高息定期存款邊間好？一個懶人包，睇晒各大銀行年利率，涵蓋不同存款期、不同金額、不同貨幣。

HKET理財組每日更新定期存款，高中低入場門檻、長中短存期，一個懶人包睇晒！

最新消息

【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000

定期存款利率邊間好？現有資金4.35、低門檻4.2厘｜新資金6厘（附不同存期最高息之選）

高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新

不同存款期

定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘

定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹

不同起存門檻

50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選

10萬港元定期存款｜收息高達$4,000、新資金6厘速賺$1,500

外幣定期存款

5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕 鎖定15銀行5厘高息

【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘 高過港元、追貼美元

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定期存款有無風險？

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責任編輯︰廖毅然

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