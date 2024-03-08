定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒

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【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000
HKET理財組每日更新定期存款，高中低入場門檻、長中短存期，一個懶人包睇晒！
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港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000
定期存款利率邊間好？現有資金4.35、低門檻4.2厘｜新資金6厘（附不同存期最高息之選）
高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新
定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘
定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選
10萬港元定期存款｜收息高達$4,000、新資金6厘速賺$1,500
5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕 鎖定15銀行5厘高息
【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘 高過港元、追貼美元
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責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息