【美國國債】想買美國國債平衡風險？ 3個可購買美國國債的平台比較

美國國債一向被認為是全球最安全的投資，可以放到投資組合中作平衡風險的作用，尤其是在環球市場波動的時候。不過一般的股票買賣平台可能只提供美國國債ETF投資，並不容易直接進行美國國債買賣。現時有哪些渠道能夠買賣美國國債呢？

■購買美國國債平台比較■

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據輝立證券網站顯示，輝立基金債券部將於下周一（31日）正式開放交易美國國庫證券，並可供任何合資格客戶，即非專業投資者都可以買賣。只要開設證券戶口，並向經紀或債券部職員發出指示即可。每一交易的最低入場費為票面值的20,000美元。

另外，較為人所熟知，可進行美國國債買賣的平台有盈透證券（IB）。該平台可供購買短期、中期及長期的美國國債，佣金會就交易價值高低而有所不同，購買少於100萬美元的美國國債，佣金收費會較高於100萬美元為高。

盛寶金融的平台亦可供買賣美國政府債券，並設有三個價格級別—基本賬戶、白金賬戶及VIP賬戶。交易越多的話，費用會越低。而網上交易的話，收費亦會較線下交易為低。據公司網站顯示，平台上的債券設有不同的交易規模，可在交易版面上查看每種債券的最小交易規模。另外，若購買美國政府債券的話，價格將包括0.0004%的額外外部執行費。

責任編輯：鄭樂怡

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