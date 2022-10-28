富衛今年聘800名代理 平均32歲　深信年輕新血助保險業捕捉先機

近年來保險科技（InsurTech）蓬勃發展，成為業界最關注的一大趨勢。不少保險公司均在探索應用人工智能、大數據分析等新興科技，加速產品創新並為客戶帶來更好的服務體驗。融入數碼不僅為保險業的轉型及增長帶來新的活力，更為有志投身保險業的年輕一代創造了前所未有的機遇。

疫後經濟日漸復甦，業界亦加大對人才的投入，透過多元渠道吸引年輕一代，期望為保險業帶來新思維和活力。以富衛為例，今年以來，我們已聘請了約800多名保險代理人，平均年齡為32歲。

年輕一代入行具獨特優勢

相比資深的保險從業員，剛入行的年輕人雖然在保險業務方面還是新手，但在筆者看來，仍有獨特的優勢，可充分把握保險業數碼轉型的契機，施展自身才能。例如，生長於網絡時代，年輕一代更善於使用新科技快速接收資訊，在工作中亦樂於學習及探索新興數碼科技的應用。保險科技不斷普及之際，這一優勢將更加凸顯。而保險業本質上是以人為本的行業，與客戶互動，為他們提供個人化服務是我們工作的一個主要範疇。以往保險從業員大多以較為傳統的面對面交談的方式與客戶建立聯繫，而年輕保險從業員熟習網絡及社交媒體，往往可透過更多元化的渠道及更靈活的方式與客戶互動，這有助於更快了解客戶的需求，建立更穩固的客戶關係。

目前本港的保險市場滲透率已居於全球前列，發展較成熟，要開拓新的業務機會，便需更廣泛地接觸來自不同年齡層的客戶。年輕一代的保險從業員較了解同齡人的保障需求與投保心理，因此在吸引年輕客戶方面亦更具優勢。

以多元創新方式吸引年輕專才

在吸引年輕一代加入保險業的同時，我們亦應理解他們對職場文化有新的期許，例如他們注重生活與工作的平衡，強調自我價值實現，更渴望包容彈性的工作氛圍。業界能否打造有利於年輕保險人才發展的良好平台，也成為吸引年輕新血的關鍵。

有見及此，近年富衛一直致力招募及培育年輕的保險人才，營造友好開放、富有活力的工作環境，促進年輕員工的職業發展。我們不僅提供完善的培訓體系，還贊助不同文化活動，為員工帶來豐富多彩的體驗。

我們同時以更創新、貼地的方式吸引年輕人入行。早前公司便推出「富衛星途 由此起步」企劃，製作具創意的系列視頻為大眾介紹年輕人才發展成為星級保險理財顧問的經歷。

相信隨著大灣區城市間的交流日益頻密，香港進一步建設環球風險管理中心，數碼科技於行業內的應用不斷拓展，本地保險業將迎來更廣闊的發展前景，本港保險從業員亦可把握更多大灣區發展事業的新機遇。我們期待更多的年輕人加入，一同實現自身潛能，創造未來。

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