定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息

《定期存款邊間好》今期轉場講美金，但若果真的想做美元定期，涉及轉帳及匯兌成本問題，必需先看【想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用】

美元是當前最強的貨幣，港息與美息始終有差距，未必完全跟得上，所以美元是較高息的。假設你有10萬港元，換作美金做定期，比單純做港元定期更高息。不過，由於今次假設是10萬港元換美元，成本不高，目前全城最高的富邦5.1厘（入場費100萬港元），就不合資格了。

10萬港紙換美金做定期（年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

你無睇錯 都係富邦最高息

富邦銀行的5.1厘雖然最少要存100萬港元，不過該行其實還有另一個美元定存優惠，是兌換資金專屬，存3個月有4.68厘，優惠期至今年底，最低存款額剛好就是本篇設定的10萬港元。不計其他成本，3個月賺息約1170港元。

這似乎比花旗銀行的4.5厘更抵玩，不單年利率高一點，而且花旗要求是花旗私人客戶或Citigold戶口新客戶，並且需持有指定產品結存。

不過上述最高息的兩間銀行，都只是3個月存期。以實際賺息金額而言，大眾銀行12個月有4.3厘，信銀國際、星展、交銀都有4.2厘，同樣是存12個月。

大型發鈔行之中，中銀香港最高，12個月有4.1厘，渣打則有4厘，而滙豐最高為3.4厘，若非尚玉或卓越理財客戶，則最高為3.2厘。

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好】

第二篇【有50萬手頭鬆動啲 選擇多好多】

第三篇【短打3個月 最高4.5厘】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料