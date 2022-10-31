成功人士秘訣是「早起」？做好這幾點能大幅提效

古話有說「一日之計在於晨」，早起一直被認為是一種健康的生活習慣，而很多知名企業家及金融從業人士等都是「晨起型」選手，甚至有調查證明早起能讓人更容易成功，甚至有說會讓人更易發財。養成早上早點起床的習慣，不但對身體更好，還能為自己賺取更多的時間。但不是僅僅早起就算成功了，早起後做的事情才是成功的關鍵。

早起的好處

1.精神狀態會更好

研究發現，無論是什麽歲數的人士，早起的人情緒會更穩定，健康狀況也會更好。在天氣好的時候，早起沐浴陽光，能讓人心情更好。只有心情舒暢了，才更有動力處理一天中的其他事情，特別是困難的事情。



2.注意力更集中，辦事效率更高

健康充足的睡眠有益於改善大腦的注意力和記憶力，幫助人們更好地解決問題。



3.時間變得充裕

當早起之後，一天的時間就會變長，就能夠在一天中完成更多的事情。可能在其它人沒有起床的時候，已經可以將很多事情完成了，也是一種提高效率的方式。

上文提到，早起之後做的事情才是成功的關鍵。誠然，因為每個人的社會地位不同，承擔的責任不同，固然每個人做的事情都有所差異。例如，企業家會提早安排好一天的工作；金融從業者會趕在每天開市之前為一日的交易做好準備；教師會在每天開學之前為課程備好課；醫生會為診症及治療做好準備等。但雖然角色不同，但其實都有共通點，以下是成功人士們通常都會在早起之後做的事情。

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如果每天都能早起一個小時，一個月就可以多30個小時。這30個小時不但可以完成更多事情，還能使身體更健康。無論是投資者、教育者或學生，當一個人身体健康、頭腦靈活時，很多難題都能迎刃而解。



責任編輯：梁政琪

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