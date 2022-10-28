滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP

近年已有不少銀行推行電子月結單及電子通知書服務，以推動環保和可持續發展，並會向需要郵寄月結單的客戶收取相關費用。而滙豐銀行早前向客戶指，將會於2023年1月1日開始，調整相關收費至每年60元，不過會繼續向4類人士提供豁免收費。此外，滙豐推出簡易版的流動理財應用程式，協助數碼理財新手利用手機輕鬆管理銀行事務。

滙豐表示，一直致力推動環保，減少紙張結單同時讓客戶可以方便快捷翻查戶口紀錄。該行自2013年1月1日開始，向客戶收取港幣20元郵寄結單年費。而是次加價2倍至明年收取60元費用，是銀行近年來首次調整收費。滙豐將會把所得費用捐贈到非牟利環保機構，支持他們的服務。不過，該行仍會繼續向部分客戶免收取相關費用，包括領取公共福利金計劃及傷殘津貼的客戶、肢體殘障及視障客戶，以及年齡為18歲以下或65歲以上的客戶。

簡易版將提供最常用銀行服務

另一方面，滙豐銀行今日宣布成本地首家銀行推出簡易版流動理財應用程式，助長者或流動理財新手提供最常用的銀行服務，例如查閱戶口結餘及交易紀

錄，開立定期存款和轉賬。新版本會繼續提供以指紋、人臉識別或密碼登入的選項，而首頁會以清晰介面及圖像顯示最常用的的功能，令用戶更輕鬆掌握操作，包括：

查閱戶口餘額及交易紀錄

轉賬

開立定期存款

手機存入支票

查閱電子結單及電子通知書

綫上對話及服務專線支援

若簡易版未提供需要的銀行服務，用戶會被提示切換至完整版；只需簡單幾步，客戶亦可隨時切換版本。

責任編輯：區祖飛

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