  • 30°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票

個人增值 13:53 2022/10/28

分享：

分享：

早前WeLab Bank推出限時任務優惠，免費獲取陳奕迅演唱會門票。而WeLab Bank再度加推任務優惠，贏取演唱會門票。

WeLab Bank在Facebook宣布，由即日起至10月30日期間按照以下遊戲玩法參加【知「賞」睇 日日大抽獎】，便有機會贏到《FWD富衛保險呈獻：FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT》價值680元演唱會門票2張。得獎者名額共有50名，而WeLab Bank每天會在眾多參加者當中隨機抽出10位幸運兒，並於翌日晚上6時在Facebook帖文留言欄內公布得獎者名單。

遊戲玩法：​​
1.「Like／讚好」WeLab Bank專頁； ​
2.「Like／讚好」此Post；​
3.「Share／分享」此Post並設定為「Public／公開」; ​
4. 在此Post下留言【我要參加WeLab Bank 知你「賞」睇 #日日大抽獎】；及  ​
5. 在留言內Tag 3位朋友。 ​

所有留言時間均以 WeLab Bank 系統時間作準，每位參加者只可獲獎一次，重複參加者將會被取消資格。​

活動詳情：

活動日期：由即日至2022年10月30日 (23:59)​ 截止
得獎名單公布日期：每日晚上6時於此帖文留言欄內公布前一天的得獎者名單。得獎者需於2022年11月8日或之前以Facebook Inbox直接信息聯絡WeLab Bank，會安排專人聯絡領獎方法​。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝


強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略，即睇 【ET財智Talk】

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
富衛保險 保險公司 著數優惠 WeLab 經濟 門票 演唱會 陳奕迅 香港經濟日報 Facebook

下一篇文章

【聖誕節2022】草泥馬聖誕佈置登陸新城市廣場　設打卡位及嘉年華遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
【殘酷現實】富有只因在戰後出生？嬰兒潮的成功難複製 年輕人處境越來越像1920年代
【殘酷現實】富有只因在戰後出生？嬰兒潮的成功難複製 年輕人處境越來越像1920年代
理財加油站 - 台灣人14%零儲蓄 2成籌不到2.5萬 4個方法走出財務黑洞
台灣人14%零儲蓄 2成籌不到2.5萬 4個方法走出財務黑洞
德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒
德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETP 限專業投資者
比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETP 限專業投資者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款