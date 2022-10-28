【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票

早前WeLab Bank推出限時任務優惠，免費獲取陳奕迅演唱會門票。而WeLab Bank再度加推任務優惠，贏取演唱會門票。

WeLab Bank在Facebook宣布，由即日起至10月30日期間按照以下遊戲玩法參加【知「賞」睇 日日大抽獎】，便有機會贏到《FWD富衛保險呈獻：FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT》價值680元演唱會門票2張。得獎者名額共有50名，而WeLab Bank每天會在眾多參加者當中隨機抽出10位幸運兒，並於翌日晚上6時在Facebook帖文留言欄內公布得獎者名單。

遊戲玩法：​​

1.「Like／讚好」WeLab Bank專頁； ​

2.「Like／讚好」此Post；​

3.「Share／分享」此Post並設定為「Public／公開」; ​

4. 在此Post下留言【我要參加WeLab Bank 知你「賞」睇 #日日大抽獎】；及 ​

5. 在留言內Tag 3位朋友。 ​

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所有留言時間均以 WeLab Bank 系統時間作準，每位參加者只可獲獎一次，重複參加者將會被取消資格。​

活動詳情：

活動日期：由即日至2022年10月30日 (23:59)​ 截止

得獎名單公布日期：每日晚上6時於此帖文留言欄內公布前一天的得獎者名單。得獎者需於2022年11月8日或之前以Facebook Inbox直接信息聯絡WeLab Bank，會安排專人聯絡領獎方法​。

責任編輯：區祖飛

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