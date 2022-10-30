【消費優惠】agnes b. CAFE秋季新增法式美食　多款素食菜式選擇

位於K11 Art Mall的agnes b. CAFE於秋季推出全新餐單，新增13款新菜式，包括前菜、主菜及甜品，注入不同新元素及風味，為食客帶來多元化的法式美食。

當中有不少清新健康之選，如全日早餐All Day Breakfast，特別添加法式風味，把多士換成外脆內軟的亞麻籽法式牛角包，以及配搭濃郁法國牛油。蔬菜沙律特別選用被喻為超級食物的羽衣甘藍，加上傳統的香腸、煙肉、炒蛋、茄汁焗豆、番茄和香烤大啡菇，以一份健康飽滿的早餐開展美好的一天。另一道牛油果、羽衣甘藍、無花果及藜麥沙律（$88），是喜歡輕食或素食人士的最佳選擇，一份沙律包含牛油果、羽衣甘藍和藜麥3種Superfood，配以初榨橄欖油及鮮橙汁油醋，巧妙地以鮮橙的酸甜，中和羽衣甘藍的天然微澀味道，同時又提升牛油果和無花果的鮮甜，味道清新爽口，是飽肚的健康選擇。

海鮮一向受食客喜愛，是次agnes b. CAFE的全新菜式便有不少新選擇，包括番茄海蝦意粉（$168），以本地鮮茄及羅馬茄打成蓉，再混入新鮮番茄碎及開邊車厘茄，調配出清香及醒胃酸甜的番茄醬，配上鮮蝦及意粉，滋味加倍提升。另一道香煎法式比目魚（$198），用牛油以中火把比目魚慢慢香煎，魚皮煎至薄脆焦香，肉質仍能保持嫩滑，配以燒番薯、鮮嫩露筍、長柄西蘭花及粟米芯等配菜，健康清新。

法式甜品當然不能少，餐廳除了提供傳統法式甜品，亦加入健康及潮流元素，如這道純素雜莓柚子蒟蒻（$68），新鮮雜莓酸甜醒胃，無花果香甜多汁，蒟蒻以柚子皮和柚子肉製成，味道清新甘甜。這款甜品不含奶蛋素，高纖低卡，素食朋友也能放心享用。

電話：3122 4184

作者、責任編輯：招美寶

【原文：agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素（收費文章）】

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