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東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種

精明消費 19:00 2022/10/29

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到日本旅行，少不了要到樂園玩，東京迪士尼樂園及迪士尼海洋更是百去不厭。但要提提大家，兩個樂園其實早在2020年起已取消Fast Pass，取以代之是Standby Pass及Disney Premier Access，同時提供一款新Pass「Entry Request」，讓遊客可在網上預約心儀餐廳，節省時間去玩其他設施。

Pass 1.Standby Pass（預約等候卡）：Standby Pass毋須額外收費，只要在入園後，於東京迪士尼度假區官方App（英文版）取得Standby Pass，即是「拿號碼牌於指定時間入場」，遊客必須根據上面特定時段入場體驗。但人潮不多時就未必會派發Standby Pass，只可乖乖排隊。同時，預約等候卡無法保證入場。

Pass 2.Disney Premier Access（簡稱DPA）：即是付費版Fast Pass，簡單而言是以錢換時間，與USJ的Express Pass有點類似，但最大不同是DPA是每個遊樂設施收費，一個遊樂設施每次要2,000日圓（約110港元），可於指定希望入場時段及較短的等候時間入場。但遊客無法同時購買多項設施的DPA，需在使用完一張後方可再購，而且只限購買自己的DPA，不可幫同行者購買。

Pass 3.Entry Request：東京迪士尼內的餐飲設施也新增了Entry Request（優先入席），遊客可預先於綫上申請，便可於指定時間以較短的等候時間入席。如想提早申請Entry Request，可以於用餐日前一個月的（日本時間）10am至用餐前一日的8:59pm前於綫上申請。若想臨時在當日申請Entry Request，當日名額將於每日9am起於綫上開放。

以上3種Pass都需於迪士尼官方App中購買或抽選，但實施期間、時間及設施有可能依實際情況不經預告而變更，宜先到東京迪士尼度假區官方App確認。

作者：郭秀芳

責任編輯：黃依情

【原文︰東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯】（收費文章）

 

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