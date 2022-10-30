去卡塔爾睇世界盃 住奢華海灘度假村

2022卡塔爾世界盃即將於下月20日舉行，是自疫情爆發後全球首個不受限制的大型體育盛事，的確令人期待。賽事期間預計會有多達150萬名球迷到訪卡塔爾，為應付突如其來的住宿需求，當地紛紛有新酒店落成。其中一間新登場的就是卡塔爾多哈卡塔拉澈笛度假酒店（The Chedi Katara Hotel & Resort in Doha, Qatar），坐落於著名景點卡塔拉文化村海濱位置，住客更可在私人海灘享受難忘奢華之旅，兼且盡情投入熾熱的世界盃氣氛。

國際奢華度假酒店集團吉合睦GHM，素來以發展具獨特別致風格的酒店及度假村聞名，曾開設了位於阿聯酋的沙迦藝博澈笛度假酒店、阿曼的馬斯喀特澈笛度假酒店、瑞士的安德馬特澈笛度假酒店，以及黑山的盧斯緹卡灣澈笛度假酒店等，全部極富現代亞洲時尚風格之餘，同時融入當地文化特色，讓入住的旅客能以最真切角度體驗地道風情。

吉合睦GHM的酒店網絡更即將擴展至馬爾代夫、印度及泰國等地，而率先登場就有位於卡塔爾首都多哈的卡塔拉澈笛度假酒店，將於下月正式開業。這佔地66,000平方米的酒店，坐落於當地必遊景點卡塔拉文化村（Katara Cultural Village）內的海濱位置，可飽覽波斯灣的優美景色。

藝術匯聚之都 卡塔拉文化村

卡塔拉澈笛度假酒店位處著名旅遊景點卡塔拉文化村北面，這個佔地99公頃的文化村，坐落於多哈的海濱，有眾多傳統建築，是當地引以為傲的文化遺產。文化村的外表雖然像傳統市集，但內裏匯集了許多國際文化藝術設施，如歌劇院、音樂廳、博物館、畫廊等，還有不少人氣餐廳。

到卡塔拉文化村時必遊的景點就包括有卡塔拉清真寺（Katara Mosque），由土耳其首位專門研究清真寺的女建築師Zeynep Fadilloglu設計，靈感源自伊斯坦堡的多爾瑪巴赫切宮，採用波斯、土耳其風格瓷磚及琺瑯裝飾，以深淺不一的藍色及金色拼湊而成，與周圍的建築形成鮮明對比。

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卡塔拉澈笛度假酒店

地址：834 Shakespeare St., Katara Cultural Village, Zone 66, Bldg.100, Doha, Qatar

網址：www.ghmhotels.com/en/katara/

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Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1卡塔爾里亞爾約兌2.16港幣

機票：卡塔爾航空每日有航班直飛多哈，票價由8,461港元起

入境：入境毋須隔離，但需要出示抵達前48小時內的PCR檢測陰性證明或24小時內的RAT檢測陰性證明，自行快測不適用。到達後需使用Ehteraz手機應用程式，並上載檢測、疫苗接種或康復證明

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作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文︰卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場】（收費文章）

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