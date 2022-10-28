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【聖誕節2022】草泥馬聖誕佈置登陸新城市廣場　設打卡位及嘉年華遊戲

個人增值 12:17 2022/10/28

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距離聖誕節尚有2個多月的時間，各大商場開始佈置不同的場地，吸引市民打卡購買。今個冬天，新城市廣場及HomeSquare將由11月11日至2023年1月2日攜手打造【草泥馬「癒」悅聖誕】，逾百隻草泥馬「降生」兩大商場，當中新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸，以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置，而HomeSquare 1樓中庭也搖身一變成為草泥馬聖誕小鎮，與鎮上草泥馬大玩遊戲。

設6大浪漫星光打卡位

新城市廣場今個聖誕以秘魯彩虹山及草泥馬為設計靈感，打造港版式的冬日粉色系彩虹山秘景，與大家共度療癒感十足的聖誕 。商場1期7樓空中花園以過百萬顆璀璨燈光打造出6大浪漫星光打卡位，當中包括2米高巨型草泥馬棲身的「星河映湖」、由兩排草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」、迷你國度「袖珍彩虹山」、草泥馬最愛的美食「黃金玉米田」，以及秋冬美景「銀杏步道」和「玫瑰花園」，讓大家在璀璨燈光的擁抱下享受最溫暖療癒的節日！

另外，新城市廣場1期1樓亦會舉辦聖誕嘉年華遊戲，羅馬圓型獻技場變身為草泥馬聖誕樂園，將每個打卡位變成有趣的互動遊戲，包括「搖搖草泥馬」、1千呎「草泥馬推彩虹」、5呎高「草泥馬推保齡」及5米高的「草泥馬瀡滑梯」，以傳播療癒歡樂。 

由12月起，草泥馬更牧居到HomeSquare 1樓中庭的聖誕小鎮，帶來家的溫馨治癒感。HomeSquare和Metahome共同打造的聖誕小鎮將搭建起一個6米高巨型「水晶居庭」，不但提供打卡位，內裏聖誕傢具擺設更是精巧配搭，而小鎮內更聚集了草泥馬家族，還可以跟各位大玩「扑傻瓜」遊戲。

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活動開放詳情：
開放日期：2022年11月11日至2023年1月2日
              2022年11月11日至2023年2月14日 (7樓星光花園及3樓戶外平台)
開放時間：中午12時至晚上10時 
開放地點：新城市廣場1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台及HomeSquare1樓中庭

責任編輯：區祖飛

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