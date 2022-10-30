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泰國曼谷打卡遊 泰服體驗/河畔米芝蓮/仙氣下午茶

精明消費 19:00 2022/10/30

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「泰」耐沒有去曼谷，除了食買玩之外，當然要打卡影靚相炫耀一下！曼谷四處充滿IG-able的拍攝景點，更可試着泰式傳統服裝，如泰國王子公主般華麗登場；還有值得打卡的餐廳及酒店，再次重投旅遊的樂趣。

日本有和服體驗、韓國亦有類似的韓服試穿，來到泰國也能一試泰服的滋味，搖身一變成為泰國皇室貴族，在充滿歷史氛圍的古迹下打卡，絕對是難得的體驗。

傳統泰服體驗
泰國服飾店Sense of Thai位於昭拍耶文青商場Tha Maharaj Mall，鄰近大皇宮，但附近沒有BTS或MRT站，最方便是乘坐的士前往，又或者乘BTS到Saphan Taksin站，再轉乘渡輪直達。

Sense of Thai提供多款傳統泰式服裝可供出租，男女及不同尺碼均有，當然女裝的選擇更豐富。穿泰服不需特別預先準備，建議可穿舒適的平底鞋或拖鞋配襯，或穿多一件打底衫。所有泰服都乾淨企理，讓人着得放心舒適。

華麗男女泰服
穿泰服沒有和服般複雜，女裝主要分為上下半身兩部分，首先挑選自己喜歡的布料顏色、質料及花紋，店員也會為客人提供意見。

揀好後店員會幫客人穿着，用布料包着上身並露出單肩及披上薄紗；下身則是長裙，加上腰間百摺效果，着出來優雅瑰麗。最後還可以戴上各種金銀飾品如頸鏈、腰帶及肩鏈等等，連傳統的泰式手袋也可租借，配合整個造型更添貴氣。

男裝則較簡單，只有一件長袖上衣，寬鬆的三個骨褲、腰帶及肩鏈。不過上衣有一定厚度，不及女裝涼爽輕便。所有財物可暫存店中，不用隨身攜帶影響造型。

黎明寺影靚相
附近有不少廟宇佛寺，如瑪哈泰寺、大皇宮、玉佛寺等，不過因為大皇宮及玉佛寺遊人較多，而且對泰國人來說是神聖莊嚴之地，亦有禁止穿着無袖、拖鞋及涼鞋的服裝規定，推介距離遠一點的黎明寺（Wat Arun），拍得更加盡興。

黎明寺又稱鄭王廟，是泰國最著名的地標，也是規模最大的大乘舍利式塔，有「泰國埃菲爾鐵塔」的美譽，泰銖硬幣上就是其建築。區內有主塔及4個小塔，沒有傳統泰式寺廟的金碧輝煌，由多件彩瓷與貝殼砌成，雕刻華麗而色彩奪目，塔上亦有不少細緻的雕像，讓人目不暇給。

拍完照記得要在關門前回店歸還衣服，每次租借男裝只需600銖（約123港元）、女裝800銖（約164港元），可玩足一天，想做一天泰仔泰妹不妨試試。

Sense of Thai
地址：2F, Tha Maharaj Mall, 11/1 Maharaj - Tha Tien, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon
電話：+66-94-321-5225
營業時間：10am - 6:30pm
網址：按此

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河畔米芝蓮餐廳
看過黎明寺日間的美態，也不能錯過入夜後亮燈的另一番味道。Rongros位於昭拍耶河畔，坐在窗邊甚至聽到浪花拍岸的聲音，於2019年開業，原先是一位本地商人的車房，後來老闆路過見到這舖位，愛上滿布歷史痕迹的建築及絕美的河畔景色，因此租下開設了Rongros，成為一所「味道的家」。

餐廳裝修一室古典懷舊氣息，有水晶燈、歐陸雕塑及木家具等，窗外黎明寺及河畔風景如畫，如天氣許可，走上頂樓戶外座位也極有浪漫氣氛。餐廳供應傳統泰菜，招牌菜包括肉眼扒配青咖喱汁、粉絲沙律等，味道賣相俱佳，難怪獲米芝蓮及外國傳媒如紐約時報推介。

Rongros
地址：392 / 16 Maha Rat Road, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon
電話：+66-96-946-1785
營業時間：11am-3pm、5pm-10pm

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人氣酒店仙氣下午茶
凱賓斯基酒店集團位於Siam的那間酒店，向來是名人明星熱捧之選，去年於另一區開設了姊妹店曼谷新通凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok），前衞大膽的建築極為吸睛，火速成為曼谷最熱門酒店之一。

酒店位於Lumphini Park之中，入口以水泥隧道般的設計，大堂則打造成溫室般的玻璃屋，配以大量綠色植物點綴。不要錯過充滿仙氣的下午茶，樹木造型層架掛上多件鹹甜點，還有煙霧瀰漫的效果，非常IG-able。

274間客房及套房反而走溫暖家居路綫，面積由66平方米起，是曼谷最大的房間之一。另一亮點為全泰國設備最齊全的康體中心，樓高兩層，足足4,000平方米，除了有26間水療室，還有各式各樣的療程及設施，包括冷門的土耳其浴、岩鹽房、冷凍房等。健身室亦有大量HIIT、泰拳等設施，還有近年流行的室內單車（Spinning）房間，喜歡運動的旅客絕不能錯過。

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok
地址：80 Soi Ton Son, Lumphini, Pathumwan
電話：+66-2-095-9999
房價：每晚12,155泰銖（約2,499港元）起
網址：按此

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旅遊 Info
簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境
貨幣：1港元約兌4.86泰銖
機票：國泰航空每日有航班直飛曼谷，票價由3,850港元起。由即日起至11月16日，以代碼「AMAZINGTH」可享港幣100元折扣優惠
鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：曼谷打卡遊 泰服出巡歎河畔米芝蓮泰菜（收費文章）】

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