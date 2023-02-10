3個月港元定期最高6厘 僅兩銀行守住4厘以上 低門檻5銀行逾3.5厘（2月10日更新）

3個月港元定期存款不減反增，有兩間銀行超過4厘，其中一間更去到6厘年息，為目前港元定存中最高水平（不計1個月或以下的超短存期）。

不過，無論是虛銀的6厘還是美資行的4.88厘，都是新客戶優惠，有一定門檻。如果撇除這兩個選擇，其餘都已退守3厘水平，有數間銀行仍有3.5厘以上。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

3個月定期存款邊間好

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虛銀6厘搶新客 有無魔鬼細節？

平安壹賬通銀行（PAOB）最新宣布，新個人客戶於優惠期內成功開立個人儲蓄戶口、並敘造3個月港幣定期存款，首88,000港元存款可享6%年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後賺息1,280元。

不過，這優惠要留意以下幾點，定存到期後並非一次過取得所賺利息︰

優惠期由今年2月8日至3月31日

優惠包括3個月存期的基本利率（以2月8日為例是3.35厘）及額外利率

只有首88,000港幣可獲贈額外利息

額外利息(如有)在定存到期後4至6星期才存入帳戶

4.88厘僅5萬元起存額 但需為理財戶口新客

10萬元起存額以下，以花旗銀行最高，有4.88厘，起存額為5萬元，事實上這也是目前各存款門檻中最高息的。這優惠期限至1月21日（年三十），但需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並需持有指定產品結餘，例如基金、保險等，因此門檻實情不低。

低門檻3.6厘

不計上述兩個新客戶優惠，目前以信銀國際及恒生銀行的3.6厘最高，兩者起存額都是1萬元。不過恒生銀行的3.6厘只限特選客戶的續期資金，況且暫時做到本月15日，而該行近日的趨勢是不斷向下調整。

信銀國際也是持續減息，不過它並沒有指定客戶的要求，僅要求是網上新資金。

活期存款更高息？

年近歲晚，銀行的定期存款都有減息，但活期存款的爭奪戰卻如火如荼。星展的e$aver 存款，存3個月竟有最高5厘，比定期存款更高息，萬一急需要動用資金，亦可提款，沒有定存的限制。其他活期存款，亦有高於5厘的選擇，詳見此頁。

本文最後更新日期︰2023年2月10日

撰文︰廖毅然

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

【定期存款2023 滙豐減息跌穿4厘 兩銀行逆市加息 港元定存驚現6厘（附不同存期最高息之選）】

【抓住4厘尾巴 12個月存期最高4.2厘 5銀行尚有4厘水平（2月10日更新）】

【6個月港元定期 最高4厘 低門檻最高3.9厘 存百萬仍可賺息2萬元（2月10日更新）】

【10萬元做港元定期 尚餘4間銀行有4厘 新客優惠最高4.88厘（2月10日更新）】

【50萬元做定期存款 7銀行守住4厘或以上 最多賺息仍有$21,000（2月10日更新）】

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