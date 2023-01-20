3個月港元定期存款 9銀行守住4厘 中資行逆市加息 低門檻4.35厘（1月20日更新）

近幾周定期存款呈減息現象，3個月港元定期存款雖然跌穿5厘，但仍有9間銀行達到4厘水平，如果本金有100萬元，3個月仍賺息1萬元或以上。如果手頭資金10萬元也不夠，最高也有4.88厘，但即將到期。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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3個月定期存款邊間好

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4.88厘僅5萬元起存額 但需為理財戶口新客

10萬元起存額以下，以花旗銀行最高，有4.88厘，起存額為5萬元，事實上這也是目前各存款門檻中最高息的。這優惠期限至1月21日（年三十），但需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並需持有指定產品結餘，例如基金、保險等，因此門檻實情不低。

恒生銀行也有4.68厘，不過同樣有附帶條件，就是需為特選客戶的續期資金，如果是新資金，最新減至4.1厘。若非恒生的特選客戶，Signature 優卓理財客戶最高為4厘。

中資行逆市加 低門檻4.35厘

信銀國際本周逆市上調息口，3個月存期有4.35厘，該行起存額僅1萬元，要求是網上新資金。

想做到低門檻，起存額低之餘，又沒有指定戶口要求，除了信銀國際，還可考慮星展及創興銀行的3.8厘，但都要求在電子渠道開立。

50萬元起存 富邦有4.3厘

如果起存金額有50萬元，富邦銀行亦提供4.3厘，但需為新資金，且必需經手機銀行開立。

東亞銀行的顯卓理財新客戶首50萬元資金，3個月存期有4.15厘。如果是現有客戶，就要顯卓私人理財客戶新資金，最高3.95厘。

活期存款更高息？

年近歲晚，銀行的定期存款都有減息，但活期存款的爭奪戰卻如火如荼。星展的e$aver 存款，存3個月竟有最高5.5厘，比定期存款更高息，萬一急需要動用資金，亦可提款，沒有定存的限制。詳見︰【活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息】

本文最後更新日期︰2023年1月20日

撰文︰廖毅然

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

【港元定期存款2023 4大銀行比併 短存最高18厘 長息4.3厘 美元比港元高息】

【10萬元做港元定期 4.88厘年三十到期 長息最高4.55厘（1月19日更新）】

【50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）】

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