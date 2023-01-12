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3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）

收息攻略 12:21 2023/01/12

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近幾周定期存款呈減息現象，3個月港元定期存款雖然跌穿5厘，但仍有10多間銀行達到4厘水平，如果本金有100萬元，3個月仍賺息1萬元或以上。如果手頭資金10萬元也不夠，最高也有4.88厘，相當可觀。大型銀行之中，恒生有4.68厘，滙豐也有4.3厘。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

3個月定期存款邊間好

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4.88厘僅5萬元起存額  但需為理財戶口新客

10萬元起存額以下，以花旗銀行最高，有4.88厘，起存額為5萬元，事實上這也是目前各存款門檻中最高息的。這優惠最新延長期限至1月21日，但需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並需持有指定產品結餘，例如基金、保險等，因此門檻實情不低。

恒生銀行也有4.68厘，不過同樣有附帶條件，就是需為特選客戶的新資金，如果不是恒生的特選客戶，Signature 優卓理財客戶最高為4.39厘，如果是優越理財客戶，則要在網上開立才有此息率。

起存額低而又較高息的還有滙豐，雖然本周減至4.3厘，但仍是發鈔行中最高的。4.3厘限尚玉及卓越理財客戶，其他客戶也有4.1厘，起存額只1萬元，限網上新資金。

如果想做到真正低門檻，起存額低之餘，又沒有指定戶口要求，可考慮創興銀行的4.45厘，5000元起存，不論新舊資金，但要在網上或手機銀行開立。

10萬-50萬元  富邦有4.8厘

華僑永亨銀行的5厘在新一年已下架。富邦的4.8厘則有延續，而且早前把起存額降至20萬元，限新資金，必需經手機銀行開立。

東亞銀行的顯卓理財新客戶首50萬元資金，3個月存期有4.6厘。如果是現有客戶，就要顯卓私人理財客戶新資金，最高4.5厘。

100萬元以上  息率優勢沒擴大

以往存款額愈多，年利率愈高，但目前3個月存期之中，花旗4.88厘、富邦4.8厘，都不需要100萬元便可開立。而100萬元或以上才適用的年利率不算太高，例如南洋商業銀行為特選客戶而設的優惠，起存額便要100萬元，年利率最高為4.5厘。建行亞洲的貴賓晉裕新客戶優惠，起存額也是100萬元，存3個月為4.3厘。

交銀香港3個月存期最高為4.2厘，需為「通達私人財富」/「通達理財」/「 交銀理財」客戶網上新資金，起存額為100萬元。

如果以同樣100萬元資金，在花旗或富邦或開立3個月存期，分開賺息$12,200及$12,000。

 

本文最後更新日期︰2023年1月12日

撰文︰廖毅然

 

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

港元定期存款2023 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？

10萬元做港元定期 低門檻最高5.14厘延至1月底 17銀行4厘以上（1月6日更新）

50萬元做定期存款 5.1厘一年賺息2.5萬元 14銀行4.5厘或以上（1月6日更新）

6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 低門檻最高4.8厘（1月6日更新）

 

＝＝＝＝＝

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欄名 : 存款收息

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