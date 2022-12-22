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盤點3個月港元定期 最高5.1厘門檻降低 本周5銀行減息 仍有3間達5厘（12月22日更新）

收息攻略 12:22 2022/12/22

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臨近年底，銀行或開始儲夠資金，加上美聯儲開始放慢加息步伐，本周定期存款呈減息現象。要抓緊高息尾巴，可考慮3個月存期，雖然本周最少有5間銀行下調3個月存期的年利率。但最高的5.1厘門檻被下調，另外達5厘水平的仍有3間銀行。如果手頭資金10萬元也不夠，最高也有4.88厘，相當可觀。大型銀行之中，滙豐亦有4.6厘，屬發鈔行中最高。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以部分大型銀行沒有上榜。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

3個月定期存款邊間好

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    +2

4.88厘僅5萬元起存額  但需為理財戶口新客

從最低門檻說起，10萬元起存額以下，以花旗銀行最高，起存額為5萬元，但這項優惠需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並需持有指定產品結餘，例如基金、保險等，因此門檻實情不低。

恒生銀行也有4.8厘，不過同樣有附帶條件，就是需為特選客戶的新資金，如果不是恒生的特選客戶，最高為4.29厘，要在網上以新資金開立。

起存額低而又較高息的還有滙豐，上周加至4.6厘，限尚玉及卓越理財客戶，其他客戶也有4.4厘，起存額只1萬元，限網上新資金。

如果想做到真正低門檻，起存額低之餘，又沒有指定戶口要求，可考慮信銀國際的4.6厘，在網上以新資金開立便可。

工銀亞洲及創興銀行均有4.5厘，起存額分別只需5萬元及5000元，亦沒要求是高端理財戶口才可開立。

一批虛擬銀行的3個月定期也有4厘或以上，例如平安壹賬通、富融及天星，它們的起存門檻都很低。

10萬-50萬元  最高5厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，其他銀行有更多選擇，最高是華僑永亨銀行的5厘，其起存額為20萬元﹐但需為宏富理財客戶。

南洋商業銀行有4.9厘，起存額50萬元新資金，必需在分行開立，適用於所有客戶。

東亞銀行及工銀亞洲都有4.5厘，前者需為顯卓理財新客戶，首50萬元資金有4.5厘。後者是e時代/綜合客戶便可，但必需在網上開立。

100萬元以上  現破頂息5.1厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為5.1厘，起存額也由原本的500萬元降至100萬元，由南商提供，但需為特選客戶。特選客戶是指全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶，或香港身份證有「7」及「3」數字的客戶。以100萬元起存額計，存3個月可賺息12,750元。

建行亞洲的貴賓晉裕新客戶優惠，存3個月也有5厘，但起存額為100萬元，存3個月賺息12,500元。

交銀香港3個月存期最高加至4.9厘，但需為「通達私人財富」/「通達理財」/「 交銀理財」客戶網上新資金，起存額為100萬元。

富邦銀行的4.7厘，需為全新個人客戶選用Ambassador Banking才可享。現有客戶新資金則為4.6厘。

2個月存期最高4厘  4個月最高4.7厘

除了3個月存期之外，銀行還各出奇招，有的推出2個月或4個月存期，目的都是吸納年終資金。華僑永亨及南商的2個月存期有4厘，是這存期中最高；而大新銀行的4個月定期有4.7厘最高。但兩間銀行的存款要求有不同。另外，創興、大眾、工銀亞洲等，都有推出上述存期的優惠，詳情請看下圖︰

2個月及4個月存期

    點擊圖片放大

 

本文最後更新日期︰2022年12月22日

撰文︰廖毅然

 

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）

50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月15日更新）

【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章

定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周

4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）

 

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