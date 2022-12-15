盤點3個月港元定期 最高5.1厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）

臨近年底，銀行瘋搶短期資金，美聯儲也肯定在明年初繼續加息。近日銀行集中調高3個月存期的年利率，目前這存期的最高年息已突破5厘，最高達5.1厘，如果符合500萬元起存額的條件，3個月後賺息逾6萬元。如果手頭閒錢只有20萬元，最高也有5厘，3個月賺息2500元；如果手頭資金10萬元也不夠，最高也有4.88厘，相當可觀。滙豐亦新近加至4.6厘，發鈔行中最高。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以部分大型銀行沒有上榜。

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3個月定期存款邊間好

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4.88厘僅5萬元起存額 但需為理財戶口新客

從最低門檻說起，10萬元起存額以下，以花旗銀行最高，起存額為5萬元，但這項優惠需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並需持有指定產品結餘，例如基金、保險等，因此門檻實情不低。

恒生銀行也有4.8厘，不過同樣有附帶條件，就是需為特選客戶的新資金，如果不是恒生的特選客戶，最高為4.29厘，要在網上以新資金開立。

起存額低而又較高息的還有滙豐，上周加至4.6厘，限尚玉及卓越理財客戶，其他客戶也有4.4厘，起存額只1萬元，限網上新資金。

如果想做到真正低門檻，起存額低之餘，又沒有指定戶口要求，可考慮信銀國際或眾安銀行，兩者都是在本周加至4.6厘。信銀客戶在網上以新資金開立便可。至於眾安銀行，則是基本利率連同加息券才有4.6厘，而加息券有限共期至12月17日。

工銀亞洲及創興銀行均有4.5厘，起存額分別只需5萬元及5000元，亦沒要求是高端理財戶口才可開立。

一批虛擬銀行的3個月定期也有4厘或以上，例如平安壹賬通、富融及天星，它們的起存門檻都很低。

10萬-50萬元 最高5厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，其他銀行有更多選擇，最高是華僑永亨銀行的5厘，其起存額為20萬元﹐但需為宏富理財客戶。

南洋商業銀行原本有5厘，但本周減至4.9厘，起存額50萬元新資金，必需在分行開立，適用於所有客戶。

東亞銀行也有4.5厘，但需為顯卓理財新客戶，首50萬元資金有4.5厘。

其他如大眾銀行、工銀亞洲，也有最高4.5厘。

100萬元以上 現破頂息5.1厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為5.1厘，但起存額相當高，要500萬元，由南商提供，且需為特選客戶。特選客戶是指全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

建行亞洲的貴賓晉裕新客戶優惠，存3個月也有5厘，但起存額為100萬元，存3個月賺息12,500元。

交銀香港也在本周加息，3個月存期最高加至4.9厘，但需為「通達私人財富」/「通達理財」/「 交銀理財」客戶網上新資金，起存額為100萬元。

富邦銀行的4.7厘，需為全新個人客戶選用Ambassador Banking才可享。現有客戶新資金則為4.6厘。

2個月存期最高4厘 4個月最高4.7厘

除了3個月存期之外，銀行還各出奇招，有的推出2個月或4個月存期，目的都是吸納年終資金。華僑永亨及南商的2個月存期有4厘，是這存期中最高；而大新銀行的4個月定期有4.7厘最高。但兩間銀行的存款要求有不同。另外，創興、大眾、工銀亞洲等，都有推出上述存期的優惠，詳情請看下圖︰

2個月及4個月存期

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本文最後更新日期︰2022年12月15日

撰文︰廖毅然

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