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港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）

收息攻略 12:31 2022/12/08

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臨近年底，銀行瘋搶短期資金，近日集中調高3個月存期的年利率，目前這存期的最高年息已突破5厘，最高達5.2厘，如果符合500萬元起存額的條件，過年後賺息65,000元。不過最高息的定期存款，條件繁多，不止起存額高，而且需為高端理財客戶。如果手頭閒錢是50萬元，最高也有5厘，3個月賺息6250元；如果手頭資金10萬元也不夠，最高也有4.8厘，相當可觀。滙豐亦新近加至4.6厘，發鈔行中最高。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以3大發鈔行均沒上榜。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

3個月定期存款邊間好

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    +2

4.75厘不分新舊資金  毋須高端理財戶

從最低門檻說起，創興銀行的「雲利率定期存款」最適合，因為它不但是低門檻之中最高息，3個月存期有4.75厘年利率而且毋需是新客戶、毋須高端理財戶口、也不管是新舊資金，而且不用限於分行開立，而是在網上/手機銀行開立，起存額為5000元。

10萬元起存額以下，以恒生最高，有4.8厘，不過需為特選客戶，且要新資金，條件比創興多。如果不是恒生的特選客戶，最高為4.29厘，要在網上以新資金開立。

起存額低而又較高息的還有滙豐，12月9日加至4.6厘，限尚玉及卓越理財客戶，其他客戶也有4.4厘，起存額只1萬元，限網上新資金。

花旗有4.6厘。不過雖然起存額低，但這項優惠需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並持有指定產品結餘。

工銀亞洲有4.45厘，起存額只需5萬元，亦沒要求是高端理財戶口才可開立。

一批虛擬銀行的3個月定期也有4厘或以上，例如平安壹賬通、富融及天星，它們的起存門檻都很低。

10萬-50萬元  最高5厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，其他銀行有更多選擇，最高是南洋商業銀行的5厘，起存額50萬元新資金，必需在分行開立，適用於所有客戶。以50萬元計，3個月賺息6250元。

東亞及華僑永亨則有4.5厘，但兩者各有不同要求。東亞需為顯卓理財新客戶，首50萬元資金有4.5厘；華僑永亨則需為宏富理財客戶，起存額則為20萬元。

其他如大眾銀行、工銀亞洲，也有最高4.5厘。

100萬元以上  現破頂息5.2厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為5.2厘，但起存額相當高，要500萬元，由南商提供，且需為特選客戶。特選客戶是指全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

這條件可能不是人人能符合，所以可選南商一般客戶的5厘，或建亞洲全新理財客戶的5厘。

建行亞洲的「貴賓晉裕」/「貴賓理財」新客戶優惠，起存額為100萬元，存3個月賺息12,500元。

富邦銀行的4.7厘，需為全新個人客戶選用Ambassador Banking才可享。現有客戶新資金則為4.6厘。

2個月存期最高4厘  4個月最高4.8厘

除了3個月存期之外，銀行還各出奇招，有的推出2個月或4個月存期，目的都是吸納年終資金。華僑永亨及南商的2個月存期有4厘，是這存期中最高；而大新銀行的4個月定期有4.8厘最高。但兩間銀行的存款要求有不同。另外，創興、大眾、工銀亞洲等，都有推出上述存期的優惠，詳情請看下圖︰

2個月及4個月存期

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本文最後更新日期︰2022年12月9日

撰文︰廖毅然

 

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）

50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月7日更新）

定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.4厘全城最高 恒生續期都有5厘 7銀行達5厘或以上

美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）

人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 長息最高2.75厘 18銀行最齊全比較

 

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