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港元定期3個月最高5厘 低門檻4.75厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）

收息攻略 12:16 2022/11/23

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

臨近年底，銀行瘋搶短期資金，近日集中調高3個月存期的年利率，目前這存期的最高年息已突破5厘，如果存入100萬元，過年後賺息12,500元。不過最高息的定期存款，條件繁多，不止起存額高，而且需為高端理財客戶。如果手頭閒錢是10萬元也不夠，最高也有4.75厘，相當可觀。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為10萬元以下、圖2為10萬至20萬元、圖3為50萬元至100萬元以下，圖4及圖5為100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以3大發鈔行均沒上榜。

3個月定期存款邊間好

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4.75厘不分新舊資金  毋須高端理財戶

從最低門檻說起，創興銀行的「雲利率定期存款」最適合，因為它不但是低門檻之中最高息，3個月存期有4.75厘年利率而且毋需是新客戶、毋須高端理財戶口、也不管是新舊資金，而且不用限於分行開立，而是在網上/手機銀行開立，起存額為5000元。

如果是大型銀行，低門檻有花旗及恒生，花旗客戶（毋須新客戶）不設最低存款額，有約4.3厘。恒生個人客戶於各渠道以新資金開立，有4.05厘。

10萬-50萬元  更多選擇

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，雖然仍是創興的4.75厘最高息，但其他銀行有更多選擇，例如東亞的4.5厘、大眾銀行4.4厘、華僑永亨及livi bank的4厘等等。

100萬元起存  現破頂息5厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為5厘，是建行亞洲的「貴賓晉裕」/「貴賓理財」新客戶優惠，起存額為100萬元，存3個月賺息12,500元。

富邦銀行的4.7厘則僅次於建行及創興之後，為全新個人客戶選用Ambassador Banking才有，有客戶新資金則為4.6厘。

有個別銀行最高息的選擇，起存額高達500萬元，例如南商的4.25厘及招商永隆的4.1厘。

 

撰文︰廖毅然

 

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