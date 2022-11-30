港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘 高中低門檻一次看清（11月30日更新）

臨近年底，銀行瘋搶短期資金，近日集中調高3個月存期的年利率，目前這存期的最高年息已突破5厘，如果存入100萬元，過年後賺息12,500元。不過最高息的定期存款，條件繁多，不止起存額高，而且需為高端理財客戶。如果手頭閒錢是10萬元也不夠，最高也有4.75厘，相當可觀。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以3大發鈔行均沒上榜。

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3個月定期存款邊間好

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4.75厘不分新舊資金 毋須高端理財戶

從最低門檻說起，創興銀行的「雲利率定期存款」最適合，因為它不但是低門檻之中最高息，3個月存期有4.75厘年利率而且毋需是新客戶、毋須高端理財戶口、也不管是新舊資金，而且不用限於分行開立，而是在網上/手機銀行開立，起存額為5000元。

起存額低而又較高息的還有花旗，有4.6厘。不過雖然起存額低，但這項優惠需為花旗私人客戶 / Citigold 新客戶，並持有指定產品結餘。

工銀亞洲有4.45厘，起存額只需5萬元，亦沒要求是高端理財戶口才可開立。

4大銀行只有恒生達4厘水平而上榜，該行個人客戶於網上以新資金開立，有4.05厘。不過有關優惠於今日到期，未知12月份會否再續。

一批虛擬銀行的3個月定期也有4厘或以上，例如平安壹賬通、富融及天星，它們的起存門檻都很低。

10萬-50萬元 更多選擇

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，雖然仍是創興的4.75厘最高息，但其他銀行有更多選擇，例如東亞的4.5厘、大眾銀行4.5厘、建行亞洲的4.25厘、華僑永亨及livi bank的4厘等等。

100萬元起存 現破頂息5厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為5厘，是建行亞洲的「貴賓晉裕」/「貴賓理財」新客戶優惠，起存額為100萬元，存3個月賺息12,500元。

富邦銀行的4.7厘則僅次於建行及創興之後，為全新個人客戶選用Ambassador Banking才有，有客戶新資金則為4.6厘。

有個別銀行最高息的選擇，起存額高達500萬元，例如南商的4.6厘及招商永隆的4.1厘。

2個月存期最高4厘 4個月最高4.7厘

除了3個月存期之外，銀行還各出奇招，有的推出2個月或4個月存期，目的都是吸納年終資金。南商在這兩個存期都是最高，2個月有4厘，4個月有4.7厘，但存款要求有不同。另外，創興、大眾、中銀、livibank等，都有推出上述存期的優惠，詳情請看下圖︰

2個月及4個月存期

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本文最後更新日期︰2022年11月30日

撰文︰廖毅然

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