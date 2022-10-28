定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）

《定期存款邊間好》今日介紹短打之選，如果只存1個月或1星期，雖然年利率高，除開後實際賺息少。所以本網介紹3個月存期之選，現在起開立，存3個月剛好是農曆新年後，這段期間安心去日本或歐遊，不要讓自己的心情受股市的高低起跌影響。

目前銀行的3個月港元定期存款，最高有4.5厘，不過條件繁多，不止起存額高，而且需為高端理財客戶。以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，豐儉由人。自問有數百萬元閒錢在手，可看圖1；有10萬元以上資金唔知擺邊，可看圖2；若自問「哪有錢!」，不緊要，圖3羅列的大部分是沒有門檻或最多5萬元。

3個月定期存款邊間好

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讓我們從高門檻說起

現實是殘酷的，銀行既然給予高息，條件必定不低。最高4.5厘有兩間銀行，花旗雖然只需存5萬元，但同時需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，而要做Citigold客戶，最少要存150萬元資產。花旗私人客戶更要800萬元。做了新客戶還不夠，還需要持有指定產品（例如保險、基金），才可享4.5厘定期年利率。

建行亞洲的4.5厘，要全新客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」戶口；富邦的4.2厘，則要全新個人客戶選用Ambassador Banking。而上述兩間銀行的指定理財戶口，都要最少存入100萬元。

綜觀圖1的七間銀行4厘或以上存息，都是起存額高或要指定理財戶。

100萬以下 貼近4厘

如果入場費降至100萬元以下，就與4厘緣慳一面。大眾銀行3個月3.9厘，起存額為50萬元。東亞銀行3.5厘，起存額只10萬元，但必需於分行開立。

創興銀行正在做迎新優惠，10月31日前成為全新個人客戶，存128天或3個月，均有3.38厘，起存額為50萬元。

虛銀富融3個月最高3.05厘，起存額為50萬元。 該行另有不設最低起存額的選擇，可見下文。

1蚊都可以做定期 竟有4.09厘

當然，你不會只拿1元去做定期，否則到期後只賺零頭。但銀行確實有以不設存款額限制作招倈，打造「普及金融」的形象。花旗銀行除了Citigold新客戶優惠外，一般個人客戶經網上/手機銀行，3個月都有4.09厘，不設最低或最高存款額。留意這利率每日都有變動。

若有1萬元，也可考慮信銀國際、中銀香港或恒生，分別都有3.7厘、3.6厘或3.2厘，而且不需要指定理財戶口。

虛銀之中，天星的3.1厘入場費只有1000元，富融的3厘則是50萬元以下便可。

重溫︰

【定存邊間好 ─ 第一篇︰有10萬元想做定期邊間好？（附18銀行低入場費之選）】

【定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘（新增華僑永亨5厘）】

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