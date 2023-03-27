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定期存款3個月最高6厘 大戶賺息$24,000 低門檻賺1300元

收息攻略 15:19 2023/03/27

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高息定期存款玩法常變，近期有不少銀行都採取「短加長減」的策略，主要考慮到美聯儲的加息周期快將完結，高利率快見頂，因此都集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高6厘，美元最高5厘，都較12個月長存期更高息。低門檻的可輕鬆賺走約1300元，高門檻的更有機會賺走$24,000。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

    點擊圖片放大

虛銀6厘搶新客  有無魔鬼細節？

平安壹賬通銀行（PAOB）最新宣布，新個人客戶於優惠期內成功開立個人儲蓄戶口、並敘造3個月港幣定期存款，首88,000港元存款可享6%年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後賺息約1300元。

不過，這優惠要留意以下幾點，定存到期後並非一次過取得所賺利息︰

  • 優惠期由今年2月8日至3月31日
  • 優惠包括3個月存期的基本利率（以3月27日為例是2.6厘）及額外利率
  • 只有首88,000港幣可獲贈額外利息
  • 額外利息(如有)在定存到期後4至6星期才存入帳戶

低門檻3.6厘

不計上述這個優惠，港元3個月定存方面，有3個達3.6厘水平，其中兩個是高門檻的，分別是交銀香港及富邦，起存額分別達100萬元或50萬元，都需要電子渠道的新資金，而且交銀更需為指定理財戶口。

信銀國際的3.6厘則為低門檻，只需1萬元起存，但也需為新資金並在網上渠道開立。

大戶賺息2.4萬港元

港元定存方面，門檻最高的要數工銀亞洲，其3個月3.2厘，需要300萬港元起存，且需為該行的理財金客戶。如果符合條件，300萬元本金，3個月速賺2.4萬元利息。

美元最高5厘
大戶賺息3.6萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有兩間有5厘，分別是交銀香港及富邦，分別要13萬美元或10萬美元新資金。

信銀國際、創興銀行及建行亞洲則有4.7厘，前兩者的門檻低，分別只需1500美元或1萬美元，但要在電子渠道開立；建行亞洲的4.7厘則要40萬美元新資金，是眾多美元定存優惠中，門檻最高的，如果符合條件，40萬美元本金，3個月速賺4700美元，相當於逾3.6萬港元。

 

本文最後更新日期︰2023年3月27日

撰文︰廖毅然

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