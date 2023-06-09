定期存款　3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新）

恒指載浮載沉，市況動盪之際，不如留意一下定期存款。目前3個月定期存款，港元有8間銀行達到4厘水平，最高達4.5厘，3.8厘以上的共有11間之間，存百萬元本金，短短一季賺息1萬元，是避險好選擇。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰

3個月港元定期存款

（3.8厘以上）

銀行 年利率 存款額 條件 富邦 4.5厘 100萬元 分行新資金 渣打 4.4厘 10萬元 「優先私人理財」客戶新資金 工銀亞洲 4.2厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 4.2厘（98天） 300萬元 理財金客戶以新資金到分行開立 建行亞洲 4.2厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 東亞 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 交銀香港 4.0厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 創興 4.0厘 50萬元 手機銀行開立、新舊資金皆可 信銀國際 4.0厘 1萬元 網上新資金 富邦 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 集友 3.85厘 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 3.85厘 100萬元 南商理財客戶新資金

3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金在分行開立。

工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。

最低門檻的4厘是信銀國際，1萬元新資金就有交易，要在電子渠道開立。

【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360

想知較低門檻？請看下圖︰

3個月港元定期存款

（低門檻高息）

銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.2厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 4.0厘 10萬元 一般客戶新資金 信銀國際 4.0厘 1萬元 網上新資金 東亞 3.85厘 10萬元 一般客戶新資金 創興 3.85厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 南洋商業銀行 3.75厘 10萬元 一般客戶新資金 星展 3.7厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 3.7厘 2萬元 一般客戶電子渠道，現有資金皆可 平安壹賬通 3.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

工銀的現有客戶可選擇98天存期，10萬元新資金有4厘、達到80萬有4.1厘。

較低門檻的4厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。

東亞銀行及南商雖然有高門檻高息，但起存額10萬元，亦分別有3.85厘及3.75厘。

虛擬銀行的起存門檻往往很低，目前平安壹賬通銀行及富融銀行的3個月存期，都有3.7厘，是虛銀中最高息。

美元最高5.5厘

銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 大新 5.3厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶全新資金 建行亞洲 5.1厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 交銀香港 5.0厘 13萬美元 指定理財客戶之網上新資金 上海商業銀行 5.0厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 信銀國際 5.0厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月9日

撰文︰廖毅然

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