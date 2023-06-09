定期存款　3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新）

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【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾10個4厘選擇一表看清
恒指載浮載沉，市況動盪之際，不如留意一下定期存款。目前3個月定期存款，港元有8間銀行達到4厘水平，最高達4.5厘，3.8厘以上的共有11間之間，存百萬元本金，短短一季賺息1萬元，是避險好選擇。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰
3個月港元定期存款
（3.8厘以上）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|渣打
|4.4厘
|10萬元
|「優先私人理財」客戶新資金
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|4.2厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶以新資金到分行開立
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|東亞
|4.0厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|交銀香港
|4.0厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|創興
|4.0厘
|50萬元
|手機銀行開立、新舊資金皆可
|信銀國際
|4.0厘
|1萬元
|網上新資金
|富邦
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|集友
|3.85厘
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|3.85厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金在分行開立。
工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。
最低門檻的4厘是信銀國際，1萬元新資金就有交易，要在電子渠道開立。
想知較低門檻？請看下圖︰
3個月港元定期存款
（低門檻高息）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|4.0厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|信銀國際
|4.0厘
|1萬元
|網上新資金
|東亞
|3.85厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|創興
|3.85厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|南洋商業銀行
|3.75厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|星展
|3.7厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|3.7厘
|2萬元
|一般客戶電子渠道，現有資金皆可
|平安壹賬通
|3.7厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融
|3.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
工銀的現有客戶可選擇98天存期，10萬元新資金有4厘、達到80萬有4.1厘。
較低門檻的4厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。
東亞銀行及南商雖然有高門檻高息，但起存額10萬元，亦分別有3.85厘及3.75厘。
虛擬銀行的起存門檻往往很低，目前平安壹賬通銀行及富融銀行的3個月存期，都有3.7厘，是虛銀中最高息。
美元最高5.5厘
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|大新
|5.3厘
|200萬港元等值
|VIP銀行服務客戶全新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|交銀香港
|5.0厘
|13萬美元
|指定理財客戶之網上新資金
|上海商業銀行
|5.0厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|信銀國際
|5.0厘
|1500美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年6月9日
撰文︰廖毅然
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欄名 : 存款收息