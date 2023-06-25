定期存款　3個月最高4.5厘、14銀行有4厘｜低門檻4.2厘（6月23日更新）

港股又再跌過，未來3個月唔想擔驚受怕？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。

目前3個月定期存款，若不計滙豐給予特選客戶的5厘，其他銀行目前最高4.5厘，有多達14間銀行有4厘水平。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰

3個月港元定期存款

（4厘或以上）

銀行 年利率 存款額 條件 富邦 4.5厘 100萬元 分行新資金 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 創興 4.4厘 300萬元 新資金 4.2厘 50萬元 網上或手機銀行開立，新舊資金皆可 渣打 4.4厘 10萬元 「優先私人理財」客戶新資金 大新 4.3厘 100萬元 VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立 建行亞洲 4.3厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 招商永隆 4.2厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.2厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 4.2厘（98天） 300萬元 理財金客戶以新資金到分行開立 東亞 4.2厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 匯立 4.2厘（4個月） 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.1厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 大眾銀行 4.1厘 50萬元 新舊資金皆可 信銀國際 4.05厘 1萬元 手機銀行新資金 集友 4.0厘 100萬元 分行新資金 花旗 4.0厘 5萬元 需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存

3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金在分行開立。若是50萬元新資金，在手機銀行開立，富邦也有4.1厘。

大戶若果有300萬元，可考慮創興銀行，年利率有4.4厘。而大新及建行亞洲的4.3厘門檻都頗高，最少要有百萬元新資金，而且需為指定理財客戶。

工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。

招商永隆的4.2厘、大眾銀行的4.1厘門檻都較低，均為50萬元可起存，而且新舊資金皆可。

最新虛銀匯立推出4個月4.2厘，屬虛銀中最高息，起存門檻只有10元。

【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！

想知較低門檻？請看下圖︰

3個月港元定期存款

（低門檻高息）

銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.2厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 匯立 4.2厘（4個月） 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.15厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 東亞 4.05厘 10萬元 一般客戶新資金 信銀國際 4.05厘 1萬元 網上新資金 創興 4.05厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 大眾銀行 4.0厘 少於10萬元 新舊資金皆可 星展 3.95厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 3.8厘 2萬元 一般客戶電子渠道，現有資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是工銀亞洲的4.2厘，新客戶可開立。現有客戶可選擇98天存期，10萬元新資金有4厘、達到80萬有4.1厘。

招商永隆的起存額50萬有4.2厘，若是50萬元以下也不差，有4.15厘。信銀國際1萬元新資金起有4.05厘，而創興銀行門檻更低，5000元現有資金，也有4.05厘。

滙豐有5厘？詳情請看︰【定期存款2023】滙豐5厘 中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」

美元最高5.5厘

銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 大新 5.3厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶全新資金 建行亞洲 5.1厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 東亞 5.05厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 交銀香港 5.0厘 13萬美元 指定理財客戶之網上新資金 上海商業銀行 5.0厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 信銀國際 5.0厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月23日

撰文︰廖毅然

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