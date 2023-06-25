定期存款　3個月最高4.5厘、14銀行有4厘｜低門檻4.2厘（6月23日更新）

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50萬元做定期存款 現有資金4.2厘｜13銀行有4厘、最多收息$23,280！ （6月23日更新）
港股又再跌過，未來3個月唔想擔驚受怕？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。
目前3個月定期存款，若不計滙豐給予特選客戶的5厘，其他銀行目前最高4.5厘，有多達14間銀行有4厘水平。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰
3個月港元定期存款
（4厘或以上）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興
|4.4厘
|300萬元
|新資金
|4.2厘
|50萬元
|網上或手機銀行開立，新舊資金皆可
|渣打
|4.4厘
|10萬元
|「優先私人理財」客戶新資金
|大新
|4.3厘
|100萬元
|VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立
|建行亞洲
|4.3厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|招商永隆
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|4.2厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶以新資金到分行開立
|東亞
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|匯立
|4.2厘（4個月）
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.1厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|信銀國際
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|集友
|4.0厘
|100萬元
|分行新資金
|花旗
|4.0厘
|5萬元
|需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存
3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金在分行開立。若是50萬元新資金，在手機銀行開立，富邦也有4.1厘。
大戶若果有300萬元，可考慮創興銀行，年利率有4.4厘。而大新及建行亞洲的4.3厘門檻都頗高，最少要有百萬元新資金，而且需為指定理財客戶。
工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。
招商永隆的4.2厘、大眾銀行的4.1厘門檻都較低，均為50萬元可起存，而且新舊資金皆可。
最新虛銀匯立推出4個月4.2厘，屬虛銀中最高息，起存門檻只有10元。
【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！
想知較低門檻？請看下圖︰
3個月港元定期存款
（低門檻高息）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|匯立
|4.2厘（4個月）
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|4.15厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|東亞
|4.05厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|信銀國際
|4.05厘
|1萬元
|網上新資金
|創興
|4.05厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金皆可
|星展
|3.95厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|3.8厘
|2萬元
|一般客戶電子渠道，現有資金皆可
若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是工銀亞洲的4.2厘，新客戶可開立。現有客戶可選擇98天存期，10萬元新資金有4厘、達到80萬有4.1厘。
招商永隆的起存額50萬有4.2厘，若是50萬元以下也不差，有4.15厘。信銀國際1萬元新資金起有4.05厘，而創興銀行門檻更低，5000元現有資金，也有4.05厘。
滙豐有5厘？詳情請看︰【定期存款2023】滙豐5厘 中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」
美元最高5.5厘
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|大新
|5.3厘
|200萬港元等值
|VIP銀行服務客戶全新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|東亞
|5.05厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|交銀香港
|5.0厘
|13萬美元
|指定理財客戶之網上新資金
|上海商業銀行
|5.0厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|信銀國際
|5.0厘
|1500美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年6月23日
撰文︰廖毅然
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欄名 : 存款收息