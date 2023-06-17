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定期存款　3個月最高4.5厘、10銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月16日更新）

收息攻略 22:15 2023/06/17

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雖然港股有回勇之勢，但定期存款仍是投資組合必不可少的一環，以4厘高息鎖定短期回報，是低風險產品中的首選。目前3個月定期存款，港元有多達10間銀行有4厘水平，最高達4.5厘。存百萬元本金，短短一季賺息$11,250元。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰

3個月港元定期存款
（4厘或以上）

銀行 年利率 存款額 條件
富邦 4.5厘 100萬元 分行新資金
4.1厘 50萬元 手機銀行新資金
渣打 4.4厘 10萬元 「優先私人理財」客戶新資金
工銀亞洲 4.2厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立
4.2厘（98天） 300萬元 理財金客戶以新資金到分行開立
創興 4.2厘 300萬元 新資金
4.0厘 50萬元 網上或手機銀行開立，新舊資金皆可
大新 4.2厘 200萬元 VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立
東亞 4.2厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶
4.15厘 2萬／50萬元 全新至尊理財／顯卓理財客戶
建行亞洲 4.2厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
交銀香港 4.0厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金
大眾銀行 4.0厘 50萬元 新舊資金皆可
花旗 4.0厘 5萬元 需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存

3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金在分行開立。若是50萬元新資金，在手機銀行開立，富邦也有4.1厘。

工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。

大新及建行亞洲的4.2厘門檻都頗高，最少要有百萬元新資金，而且需為指定理財客戶。

大眾銀行及創興銀行的4厘，門檻較低，50萬元可起存，而且新舊資金皆可。

【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略

想知較低門檻？請看下圖︰

3個月港元定期存款
（低門檻高息）

銀行 年利率 存款額 條件
工銀亞洲 4.2厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立
東亞 4.05厘 10萬元 一般客戶新資金
信銀國際 3.95厘 1萬元 網上新資金
星展 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金
創興 3.85厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可
南洋商業銀行 3.75厘 10萬元 一般客戶新資金
交銀香港 3.7厘 2萬元 一般客戶電子渠道，現有資金皆可
平安壹賬通 3.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道
富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

工銀的現有客戶可選擇98天存期，10萬元新資金有4厘、達到80萬有4.1厘。

東亞銀行及南商雖然有高門檻高息，但起存額10萬元，亦分別有4.05厘及3.75厘。

虛擬銀行的起存門檻往往很低，目前平安壹賬通銀行及富融銀行的3個月存期，都有3.7厘，是虛銀中最高息。

美元最高5.5厘

銀行 年利率 存款額 條件
創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
大新 5.3厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶全新資金
建行亞洲 5.1厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
東亞 5.05厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶
交銀香港 5.0厘 13萬美元 指定理財客戶之網上新資金
上海商業銀行 5.0厘 1萬美元 全新資金或兌換資金
信銀國際 5.0厘 1500美元 網上新資金

 

本文最後更新日期︰2023年6月16日

撰文︰廖毅然

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