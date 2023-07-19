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定期存款　3個月最高4.5厘、為何更勝5厘銀債？15個4厘短存任揀（7月19日更新）

收息攻略 17:36 2023/07/19

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港股乍暖還寒，近兩日又再跌過，未來3個月唔想擔驚受怕？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。

目前3個月定期存款，若不計大型發鈔行給予特選客戶的優惠，其他銀行目前最高4.5厘，回報不及銀色債券的5厘，但勝在靈活度較高，不用鎖住資金長達3年，短短3個月便收息$11,250，是短期避險好選擇。3個月存期到期後，若銀行再加存息，則可以續期；若股市反彈，也可趁機撈底。相反，買債券回報雖然較高，但要注意流動性風險。

以下盤點4厘或以上的3個月港元定存

3個月港元定期存款
（4厘或以上）

銀行年利率存款額條件
富邦4.5厘100萬元分行新資金
建行亞洲4.4厘100萬元全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
南洋商業銀行4.3厘100萬元南商理財客戶新資金
創興4.2厘50萬元全新客戶完成指定項目
工銀亞洲4.2厘10萬至80萬元全新綜合賬戶到分行開立
花旗4.2厘5萬元需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存
東亞4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
交銀香港4.1厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
大眾銀行4.1厘50萬元新舊資金均可
信銀國際4.1厘1萬元手機銀行新資金
恒生4.1厘1萬元個人客戶網上新資金
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
集友4.1厘100萬元分行新資金
星展4.0厘5萬元網上新資金

不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是富邦的4.5厘，門檻不低，要100萬元新資金。

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

其次是建行亞洲的4.4厘，但需為全新指定理財客戶，起存額也要100萬元。

招商永隆及大眾銀行的4.1厘門檻不算高，均為50萬元可起存，而且新舊資金皆可。

值得一提是恒生銀行最近也加息，一般個人客戶的網上新資金有4.1厘，1萬元便可起存。

想知更多低門檻高息？請看下圖︰

3個月港元定期存款
（低門檻高息）

銀行年利率存款額條件
南洋商業銀行4.2厘10萬元分行新資金
工銀亞洲4.2厘10萬-80萬元全新客戶到分行開立
恒生4.1厘1萬元一般個人客戶網上新資金
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際4.1厘1萬元網上新資金
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
大眾銀行4.0厘少於10萬元新舊資金皆可
創興4.0厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
星展4.0厘5萬元網上/手機銀行新資金

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際1萬元新資金起有4.1厘，而創興銀行門檻更低，5000元現有資金，也有4厘。

美元最高5.5厘

銀行年利率存款額條件
創興5.5厘12.5萬美元需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
富邦5.5厘10萬美元分行新資金
建行亞洲5.2厘100萬港元等值全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
上海商業銀行5.1厘1萬美元全新資金或兌換資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

 

本文最後更新日期︰2023年7月19日

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