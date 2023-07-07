定期存款　3個月最高4.4厘、一季收息$11,000｜低門檻4.2厘（7月7日更新）

港股又再跌過，未來3個月唔想擔驚受怕？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。

目前3個月定期存款，若不計滙豐給予特選客戶的5厘，其他銀行目前最高4.4厘，有超過10間銀行有4厘水平︰

3個月港元定期存款

（4厘或以上）

銀行 年利率 存款額 條件 建行亞洲 4.4厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 南洋商業銀行 4.3厘 100萬港元 南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 新舊資金均可 創興 4.2厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 4.15厘 50萬元 網上或手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.2厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 4.2厘（98天） 300萬元 理財金客戶以新資金到分行開立 東亞 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 交銀香港 4.1厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.1厘 1萬元 手機銀行新資金 集友 4.1厘 100萬元 分行新資金 星展 4.0厘 5萬元 網上新資金 花旗 4.0厘 5萬元 需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存

不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是建行亞洲的4.4厘，門檻不低，要全新指定理財客戶的100萬元新資金。

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工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。

招商永隆及大眾銀行的4.2厘門檻不算高，均為50萬元可起存，而且新舊資金皆可。

想知較低門檻？請看下圖︰

3個月港元定期存款

（低門檻高息）

銀行 年利率 存款額 條件 南洋商業銀行 4.2厘 10萬元 分行新資金 工銀亞洲 4.2厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 大眾銀行 4.1厘 少於10萬元 新舊資金皆可 信銀國際 4.1厘 1萬元 網上新資金 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 創興 4.0厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 星展 4.0厘 5萬元 網上/手機銀行新資金

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際1萬元新資金起有4.1厘，而創興銀行門檻更低，5000元現有資金，也有4厘。

美元最高5.5厘

銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 建行亞洲 5.2厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 上海商業銀行 5.1厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年7月7日

撰文︰廖毅然

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