定期存款　3個月最高4.4厘、一季收息$11,000｜低門檻4.2厘（7月7日更新）

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【定期存款2023】12個月4.2厘破頂、388天4.5厘新高位｜最新7月份定期存款
港股又再跌過，未來3個月唔想擔驚受怕？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。
目前3個月定期存款，若不計滙豐給予特選客戶的5厘，其他銀行目前最高4.4厘，有超過10間銀行有4厘水平︰
3個月港元定期存款
（4厘或以上）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|建行亞洲
|4.4厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|南洋商業銀行
|4.3厘
|100萬港元
|南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|新舊資金均可
|創興
|4.2厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|4.15厘
|50萬元
|網上或手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|4.2厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶以新資金到分行開立
|東亞
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|交銀香港
|4.1厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|富邦
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|集友
|4.1厘
|100萬元
|分行新資金
|星展
|4.0厘
|5萬元
|網上新資金
|花旗
|4.0厘
|5萬元
|需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存
不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是建行亞洲的4.4厘，門檻不低，要全新指定理財客戶的100萬元新資金。
【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點
工銀亞洲的4.2厘門檻較低，適用於全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。
招商永隆及大眾銀行的4.2厘門檻不算高，均為50萬元可起存，而且新舊資金皆可。
想知較低門檻？請看下圖︰
3個月港元定期存款
（低門檻高息）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|南洋商業銀行
|4.2厘
|10萬元
|分行新資金
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|大眾銀行
|4.1厘
|少於10萬元
|新舊資金皆可
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|網上新資金
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|創興
|4.0厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|星展
|4.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。
招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際1萬元新資金起有4.1厘，而創興銀行門檻更低，5000元現有資金，也有4厘。
美元最高5.5厘
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|建行亞洲
|5.2厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|上海商業銀行
|5.1厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|南洋商業銀行
|5.1厘
|10萬港元等值
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年7月7日
撰文︰廖毅然
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欄名 : 存款收息