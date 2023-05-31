定期存款　3個月最高4.2厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新）

恒指又創半年低，更下試萬八點關口，市況動盪之際，不如留意一下定期存款。目前3個月定期存款，港元有5間銀行達到4厘水平，3.8厘或以上的共有10間之間，短存一季賺息1萬元，是避險好選擇。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰

3個月港元定期存款

（3.8厘或以上）

銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.2厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 渣打 4.08厘 50萬元 全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶 花旗 4.0厘 不設最低存款額 網上/手機銀行開立 建行亞洲 4.0厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 創興 4.0厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 東亞 3.9厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 富邦 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 集友 3.85厘 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 3.85厘 100萬元 南商理財客戶新資金 交銀香港 3.85厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 信銀國際 3.8厘 1萬元 網上新資金

存百萬4厘 收息1萬元

3個月存期最高息有4.2厘，工銀亞洲全新客戶（不一定是理財戶口），10萬至80萬元，到分行開立3個月存期，存夠80萬可賺息$8400，在港股市況不穩之際，是相當好的避險選擇。

最低門檻的4厘是花旗銀行，一般個人客戶在電子渠道開立便可，但需留意花旗的年利率每日都有變動，且會因應不同客戶給予個別年利率。

其餘的4厘都需為新客戶。渣打的「優先私人理財」或「優先理財」客戶，存50萬元有4.08厘，3個月賺息$5100。

建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，100萬元開立有4厘，一季鎖定利息1萬元。

創興銀行的4厘需為全新客戶並完成「指定項目」，例如開立網上銀行及成功申請信用卡。起存額為50萬元，一季收息5000元。

其他較高息的有東亞及富邦的3.9厘，分別要200萬元及50萬元新資金。南商的3.85厘及交銀香港的3.8厘，都要100萬元新資金。

想知較低門檻？請看下圖︰

3個月港元定期存款

（低門檻高息）

銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.2厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 信銀國際 3.8厘 1萬元 網上新資金 東亞 3.75厘 10萬元 一般客戶新資金 南洋商業銀行 3.75厘 10萬元 一般客戶新資金 平安壹賬通 3.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 3.7厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 創興 3.65厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可

較低門檻的3.8厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。

東亞銀行及南商雖然有高門檻高息，但起存額10萬元，亦均有3.75厘。

虛擬銀行的起存門檻往往很低，目前平安壹賬通銀行的3個月存期有3.7厘，是虛銀中最高息。

【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀

工銀亞洲的3.8厘，毋需高端理財客戶，一般個人新客戶，10萬元至80萬元新資金，存3個月賺息最多$7,600。如果是工銀的現有客戶，可選擇98天存期，10萬元或以上新資金有3.7厘、達到80萬有3.8厘。

美元最高5.5厘

銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 大新 5.3厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶全新資金 建行亞洲 5.1厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 交銀香港 5.0厘 13萬美元 指定理財客戶之網上新資金 上海商業銀行 5.0厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 信銀國際 5.0厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月2日

撰文︰廖毅然

更多高息存款︰

【港元定期存款 │ 4厘俱樂部有這6家！發鈔行4.08厘｜港元定存最高20厘】

【發鈔行4厘高息搶存！50萬元做定期存款 3個月賺$5,100 （5月25日更新）】

【【高息存款】活期年利率增、恒生6.9厘回來了！3個月4.55厘好過做定期】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料