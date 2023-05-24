定期存款　3個月最高4厘｜3.8厘或以上有7間！美元高見5.5厘（5月24日更新）

美國加息周期快將完結，高利率快見頂，銀行集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高4厘，有兩個選擇，比12個月存期更高息；美元更高見5.5厘，也是較長息高。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

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存百萬4厘 收息1萬元

3個月存期最高息是4厘，分別是建行亞洲及創興銀行的優惠，兩者都需為新客戶。建行亞洲的4厘需為新的指定理財客戶，並以100萬元新資金開立。存百萬元，一季鎖定利息1萬元。

創興銀行的4厘需為全新客戶並完成「指定項目」，例如開立網上銀行及成功申請信用卡。起存額為50萬元，一季收息5000元。

富邦最新加至3.9厘，50萬元新資金可開立，但需在手機銀行敍造。

較低門檻的3.8厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。

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除信銀國際外，另有3間銀行提供3.8厘高息，其中東亞銀行及交銀香港，都要指定理財戶口，且存款額要200萬元或100萬元，所以門檻不低。

工銀亞洲的3.8厘，毋需高端理財客戶，一般個人新客戶，10萬元至80萬元新資金，存3個月賺息最多$7,600。如果是工銀的現有客戶，可選擇98天存期，10萬元或以上新資金有3.6厘、達到80萬有3.7厘。

美元最高5.5厘

大戶賺息逾1.3萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有5間達5厘水平，最高是創興銀行的5.5厘，限12.5萬美元或以上的兌換資金，如果符合起存門檻，不計滙兌成本，3個月速賺息逾1.3萬港元。如果起存額1萬美元（也是兌換資金），也有5.3厘。

另外，大新銀行的5.3厘、建行亞洲的5.1厘、交銀香港的5厘亦屬高息，起存額要百萬元。信銀國際的5厘高息，則是門檻最低的，只需1500美元新資金。

本文最後更新日期︰2023年5月24日

撰文︰廖毅然

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