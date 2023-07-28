定期存款　3個月收息近$11,750　現有資金4.4厘（7月28日更新）

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50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）
恒指有好轉跡象，從股市中套現，或者仍然對港股無信心？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。
目前3個月定期存款，大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有。
若不計上述特選客戶的優惠，其他銀行目前最高4.7厘，回報僅略低於銀債，但勝在靈活度較高，100萬元本金，短短3個月便收息$11,750，是短期避險好選擇。
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|滙豐
|5.15厘
|50萬元
|特選客戶
|大眾銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|建行亞洲
|4.4厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|創興
|4.4厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗
|4.4厘
|5萬元
|需為全新私人客戶，並持有指定產品結存
|南洋商業銀行
|4.3厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|集友
|4.3厘
|100萬元
|分行新資金
|交銀香港
|4.25厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|東亞
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|渣打
|4.1厘
|200萬元
|網上新資金
|中銀香港
|4.1厘
|50萬元
|特選客戶
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|信銀國際
|4.1厘
|10萬元
|手機銀行新資金
|恒生
|4.1厘
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|星展
|4.0厘
|5萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是大眾銀行的4.7厘，需為手機銀行新資金，起存額為50萬元。以此計算，若本金達100萬元，一季輕鬆收息$11,750。
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其次是富邦銀行的4.5厘，起存額要100萬元，屬分行新資金，這優惠暫定在今個月底到期。
有3間銀行的新客戶優惠都達4.4厘，但建行亞洲及花旗都要高端戶口，創興銀行則是一般戶口都可有4.4厘，惟要同時開立網上銀行及申請信用卡，並存入最少50萬元。
現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.4厘，10萬元以下都有4.3厘。
創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。
想知更多低門檻高息？請看下圖︰
3個月港元定期存款
（低門檻高息）
|3個月港元定期存款（低門檻高息）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.6厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.2厘
|10萬元
|分行新資金
|工銀亞洲
|4.2厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|恒生
|4.1厘
|1萬元
|一般個人客戶網上新資金
|信銀國際
|4.1厘
|10萬元
|網上新資金
|創興
|4.1厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|星展
|4.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。
招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.1厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|富邦
|5.5厘
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.2厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|上海商業銀行
|5.1厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|南洋商業銀行
|5.1厘
|10萬港元等值
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年7月28日
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欄名 : 存款收息