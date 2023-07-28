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定期存款　3個月收息近$11,750　現有資金4.4厘（7月28日更新）

收息攻略 15:18 2023/07/28

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恒指有好轉跡象，從股市中套現，或者仍然對港股無信心？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。

目前3個月定期存款，大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有。

若不計上述特選客戶的優惠，其他銀行目前最高4.7厘，回報僅略低於銀債，但勝在靈活度較高，100萬元本金，短短3個月便收息$11,750，是短期避險好選擇。

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
滙豐5.15厘50萬元特選客戶
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
富邦4.5厘100萬元分行新資金
建行亞洲4.4厘100萬元全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
創興4.4厘50萬元全新客戶完成指定項目
花旗4.4厘5萬元需為全新私人客戶，並持有指定產品結存
南洋商業銀行4.3厘100萬元南商理財客戶新資金
集友4.3厘100萬元分行新資金
交銀香港4.25厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
東亞4.2厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.2厘10萬至80萬元全新綜合賬戶到分行開立
渣打4.1厘200萬元網上新資金
中銀香港4.1厘50萬元特選客戶
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
信銀國際4.1厘10萬元手機銀行新資金
恒生4.1厘1萬元個人客戶網上新資金
星展4.0厘5萬元網上新資金
平安壹賬通4.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是大眾銀行的4.7厘，需為手機銀行新資金，起存額為50萬元。以此計算，若本金達100萬元，一季輕鬆收息$11,750。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

其次是富邦銀行的4.5厘，起存額要100萬元，屬分行新資金，這優惠暫定在今個月底到期。

有3間銀行的新客戶優惠都達4.4厘，但建行亞洲及花旗都要高端戶口，創興銀行則是一般戶口都可有4.4厘，惟要同時開立網上銀行及申請信用卡，並存入最少50萬元。

現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.4厘，10萬元以下都有4.3厘。

創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。

想知更多低門檻高息？請看下圖︰

3個月港元定期存款
（低門檻高息）

3個月港元定期存款（低門檻高息）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.6厘1萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.2厘10萬元分行新資金
工銀亞洲4.2厘10萬-80萬元全新客戶到分行開立
恒生4.1厘1萬元一般個人客戶網上新資金
信銀國際4.1厘10萬元網上新資金
創興4.1厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
星展4.0厘5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，最高息是南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.1厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興5.5厘12.5萬美元需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
富邦5.5厘10萬美元分行新資金
建行亞洲5.2厘100萬港元等值全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
上海商業銀行5.1厘1萬美元全新資金或兌換資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

 

本文最後更新日期︰2023年7月28日

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