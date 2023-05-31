定期存款　3個月低門檻4厘、3.8厘以上共10間｜美元高見5.5厘（5月31日更新）

下一篇文章
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
恒指又創半年低，更下試萬八點關口，市況動盪之際，不如留意一下定期存款。目前3個月定期存款，港元有4間銀行達到4厘水平，3.8厘或以上的共有10間之間，短存一季賺息1萬元，是避險好選擇。以下有3個表格，表一是最高息的選擇、表二是低門檻之選、表三列出3個月美元定期︰
3個月港元定期存款
（3.8厘或以上）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|花旗
|4.14厘
|不設最低存款額
|網上/手機銀行開立
|渣打
|4.08厘
|50萬元
|全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶
|建行亞洲
|4.0厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|創興
|4.0厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|東亞
|3.9厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|富邦
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|3.85厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|交銀香港
|3.8厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
存百萬4厘 收息1萬元
3個月存期最高息有超過4厘，花旗銀行不設最低存款額，一般個人客戶在電子渠道開立便可，但需留意花旗的年利率每日都有變動，且會因應不同客戶給予個別年利率。
其餘的4厘都需為新客戶。渣打的「優先私人理財」或「優先理財」客戶，存50萬元有4.08厘，3個月賺息$5100。
建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，100萬元開立有4厘，一季鎖定利息1萬元。
創興銀行的4厘需為全新客戶並完成「指定項目」，例如開立網上銀行及成功申請信用卡。起存額為50萬元，一季收息5000元。
其他較高息的有東亞及富邦的3.9厘，分別要200萬元及50萬元新資金。南商的3.85厘及交銀香港的3.8厘，都要100萬元新資金。
想知較低門檻？請看下圖︰
3個月港元定期存款
（低門檻高息）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|東亞
|3.75厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|南洋商業銀行
|3.75厘
|10萬元
|一般客戶新資金
|平安壹賬通
|3.7厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展
|3.7厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|創興
|3.65厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
較低門檻的3.8厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。
東亞銀行及南商雖然有高門檻高息，但起存額10萬元，亦均有3.75厘。
虛擬銀行的起存門檻往往很低，目前平安壹賬通銀行的3個月存期有3.7厘，是虛銀中最高息。
工銀亞洲的3.8厘，毋需高端理財客戶，一般個人新客戶，10萬元至80萬元新資金，存3個月賺息最多$7,600。如果是工銀的現有客戶，可選擇98天存期，10萬元或以上新資金有3.7厘、達到80萬有3.8厘。
美元最高5.5厘
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|大新
|5.3厘
|200萬港元等值
|VIP銀行服務客戶全新資金
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|交銀香港
|5.0厘
|13萬美元
|指定理財客戶之網上新資金
|上海商業銀行
|5.0厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|信銀國際
|5.0厘
|1500美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年5月31日
撰文︰廖毅然
更多高息存款︰
【港元定期存款 │ 4厘俱樂部有這5家！發鈔行4.08厘｜港元定存最高20厘】
【發鈔行4厘高息搶存！50萬元做定期存款 3個月賺$5,100 （5月25日更新）】
【【高息存款】活期年利率增、恒生6.9厘回來了！3個月4.55厘好過做定期】
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息