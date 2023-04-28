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定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）

收息攻略 16:06 2023/04/28

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高息定期存款玩法常變，近期有不少銀行都採取「短加長減」的策略，主要考慮到美聯儲的加息周期快將完結，高利率快見頂，因此都集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高4厘，比12個月存期更高息；美元更高見5.5厘，也是較長息高。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

    點擊圖片放大

低門檻4厘   每存10萬收息$1000

3個月存期最高息是4厘，屬虛擬銀行平安壹賬通的優惠，該行起存門檻低，只需100元，4厘高息每存10萬元便可賺息1000元，在波動市況下，不失為短期避險之佳選。

【ET至高息】大行高息活期   兩個月速賺$3000   利息每月入帳

本金小也可以做定期，除了平安壹賬通外，信銀國際的門檻也不高，且近日連日加存息，3個月存期加至3.55厘，只需1萬元新資金。10萬元以下，星展的3.25厘也可考慮，起存額為5萬元新資金。

50萬元新資金  最高3.7厘 

富邦銀行的新資金優惠，要50萬元起存，且需透過手機銀行開立。以50萬元計，3個月賺息約4625元。

現有資金優惠也是以富邦最高，為3.6厘，但起存門檻就要加至100萬元，同樣需在手機銀行開立。

交銀香港的新資金優惠則為3.5厘，但門檻同樣高，要100萬元新資金，且需為指定理財戶口。花旗的Citigold新客戶優惠也是3.5厘，不過要同時持有指定產品結餘，所以門檻並不低。

美元最高5.5厘
大戶賺息逾1.3萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有3間達5厘水平，最高是創興銀行的5.5厘，限12.5萬美元或以上的兌換資金，如果符合起存門檻，不計滙兌成本，3個月速賺息逾1.3萬港元。如果起存額1萬美元（也是兌換資金），也有5.3厘。

另外，建行亞洲的5.03厘、交銀香港的5厘亦屬高息，但起存，但兩者分別要100萬港元等值及13萬美元新資金。富邦雖在早前撤走3個月5厘，但最高仍有4.9厘，需3萬美元新資金。

 

本文最後更新日期︰2023年4月28日

撰文︰廖毅然

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