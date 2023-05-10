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定期存款 3個月最高3.9厘、8間3.6厘或以上｜9銀行搶加息、美元高見5.5厘（5月10日更新）

收息攻略 11:59 2023/05/10

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美國加息周期快將完結，高利率快見頂，銀行集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高3.9厘，比12個月存期更高息；美元更高見5.5厘，也是較長息高。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

    點擊圖片放大

存百萬3.9厘   收息$9,750

3個月存期最高息是3.9厘，屬建行亞洲的優惠，這個優惠從近一個月的3.5厘以下，一直加至目前逼近4厘。不過起存門檻不低，要屬新的理財客戶，並以100萬元新資金開立。存百萬元，一季鎖定利息$9,750元。

【ET至高息】5月高息合集！一周速食$2000、5厘賺咗先講

同樣是新客戶優惠，工銀亞洲3個月存期有3.8厘，不過門檻就低得多，毋需高端理財客戶，一般個人新客戶，10萬元至80萬元新資金，存3個月賺息最多$7,600。

交銀香港的3.8厘則不需要新客戶，但需為指定理財客戶，存100萬元，收息$9,500。若是美元的3個月存期，本周更加至5厘！

本金再少一點，信銀國際1萬元新資金起存，近日也加至3.8厘，若存入10萬元，3個月賺息950元。

9銀行搶加短息

本周除了建行亞洲、工銀亞洲、交銀香港及信銀國際外，大新銀行及東亞銀行都加至最高3.7厘或3.6厘，但起存額極高，分別要100萬元或200萬元；另外，創興、南商及虛銀平安壹賬通，都在近一星期加了3個月存期年利率。

美元最高5.5厘
大戶賺息逾1.3萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有3間達5厘水平，最高是創興銀行的5.5厘，限12.5萬美元或以上的兌換資金，如果符合起存門檻，不計滙兌成本，3個月速賺息逾1.3萬港元。如果起存額1萬美元（也是兌換資金），也有5.3厘。

另外，建行亞洲的5.05厘、交銀香港的5厘亦屬高息，但起存，但兩者分別要100萬港元等值及13萬美元新資金。富邦雖在早前撤走3個月5厘，但最高仍有4.9厘，需3萬美元新資金。

 

本文最後更新日期︰2023年5月10日

撰文︰廖毅然

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