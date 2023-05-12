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定期存款 3個月最高3.9厘、高低門檻都有｜10間3.6厘或以上、美元高見5.5厘（5月12日更新）

收息攻略 17:00 2023/05/12

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美國加息周期快將完結，高利率快見頂，銀行集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高3.9厘，比12個月存期更高息；美元更高見5.5厘，也是較長息高。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

    點擊圖片放大

存百萬3.9厘   收息$9,750
高低門檻都有

3個月存期最高息是3.9厘，有兩間銀行提供。較高門檻的屬建行亞洲的優惠，需為新的指定理財客戶，並以100萬元新資金開立。存百萬元，一季鎖定利息$9,750元。

較低門檻的3.9厘是信銀國際的優惠，只需1萬元新資金，但需在網上開立。

【定期存款】教你月月賺6厘大法！齊腳即送10厘高息

3間銀行提供3.8厘高息，其中交銀香港及大新銀行的3.8厘，都要指定理財戶口，且存款額要100萬元，所以門檻不低。

工銀亞洲的3.8厘，毋需高端理財客戶，一般個人新客戶，10萬元至80萬元新資金，存3個月賺息最多$7,600。

逾10銀行搶加短息

本周共有十多間銀行搶加3個月存息，除了上述提供的5間銀行外，創興、星展、南商、大眾等亦有調高3個月存息，虛擬銀行也加入戰團，平安壹賬通銀行推出高門檻的3.7厘，要50萬元起存；低門檻的可選匯立，本周把3個月存息由2厘大舉提升至3.6厘。

美元最高5.5厘
大戶賺息逾1.3萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有4間達5厘水平，最高是創興銀行的5.5厘，限12.5萬美元或以上的兌換資金，如果符合起存門檻，不計滙兌成本，3個月速賺息逾1.3萬港元。如果起存額1萬美元（也是兌換資金），也有5.3厘。

另外，建行亞洲的5.05厘、交銀香港的5厘亦屬高息，但起存，但兩者分別要100萬港元等值及13萬美元新資金。信銀國際的5厘高息，則是門檻最低的，只需1500美元新資金。

 

本文最後更新日期︰2023年5月12日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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