定期存款 3個月最高3.85厘、鎖定$9,625利息｜美元高見5.5厘（5月5日更新）

美國加息周期快將完結，高利率快見頂，銀行集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高3.85厘，比12個月存期更高息；美元更高見5.5厘，也是較長息高。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

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存百萬3.85厘 收息$9,625

3個月存期最高息是3.85厘，屬建行亞洲的優惠，但起存門檻不低，要屬新的理財客戶，並以100萬元新資金開立。存百萬元，一季鎖定利息$9,625元。

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第二高息是富邦銀行的3.7厘，需為手機銀行新資金，50萬元起存，3個月賺息$4,625。

本金小也可以做定期，信銀國際的門檻不高，且近日連日加存息，3個月存期加至3.65厘，只需1萬元新資金。10萬元以下，星展的3.25厘也可考慮，起存額為5萬元新資金。3大發鈔行滙豐、中銀香港及渣打銀行均為3.1厘。

美元最高5.5厘

大戶賺息逾1.3萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有3間達5厘水平，最高是創興銀行的5.5厘，限12.5萬美元或以上的兌換資金，如果符合起存門檻，不計滙兌成本，3個月速賺息逾1.3萬港元。如果起存額1萬美元（也是兌換資金），也有5.3厘。

另外，建行亞洲的5.05厘、交銀香港的5厘亦屬高息，但起存，但兩者分別要100萬港元等值及13萬美元新資金。富邦雖在早前撤走3個月5厘，但最高仍有4.9厘，需3萬美元新資金。

本文最後更新日期︰2023年5月5日

撰文︰廖毅然

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