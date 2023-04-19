定期存款 3個月最高3.8厘 低門檻輕鬆賺$7,600（4月19日更新）

高息定期存款玩法常變，近期有不少銀行都採取「短加長減」的策略，主要考慮到美聯儲的加息周期快將完結，高利率快見頂，因此都集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高3.8厘，美元最高5厘。低門檻的可輕鬆賺走約7600元，高門檻的賺逾1.2萬元。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

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低門檻3.8厘 輕鬆收息$7600

3個月存期最高息是3.8厘，工銀亞洲的新客戶優惠，10萬元起存有3.8厘，如果用足80萬元上限，短短一季賺走7600元。

此優惠限全新客戶開立綜合帳戶/理財e時代/理財金，所以門檻不算高，因為這些帳戶的要求不高，例如理財e時代帳戶，最低開戶金額為1萬元。新客戶若想取得3.8厘優惠，需以全新資金到分行開立，推廣期至4月28日。

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50萬元新資金 最高3.7厘

港元3個月定存方面，目前最高3.7厘，為富邦銀行的新資金優惠，要50萬元起存，且需透過手機銀行開立。以50萬元計，3個月賺息約4625元。

現有資金優惠也是以富邦最高，為3.6厘，但起存門檻就要加至100萬元，同樣需在手機銀行開立。

交銀香港的新資金優惠則為3.5厘，但門檻同樣高，要100萬元新資金，且需為指定理財戶口。花旗的Citigold新客戶優惠也是3.5厘，不過要同時持有指定產品結餘，所以門檻並不低。

美元最高5厘

大戶賺息逾1.2萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有3間有5厘，分別是建行亞洲、交銀香港及創興，分別要100萬港元等值、13萬美元或1萬美元，前者要新資金。富邦雖在早前撤走3個月5厘，但最高仍有4.9厘，需3萬美元新資金。以100萬港元等值的存款計，不計換匯成本，3個月可賺息逾1.2萬港元。

本文最後更新日期︰2023年4月19日

撰文︰廖毅然

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