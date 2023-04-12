定期存款 3個月最高3.7厘 大戶賺息逾2萬元（4月12日更新）

高息定期存款玩法常變，近期有不少銀行都採取「短加長減」的策略，主要考慮到美聯儲的加息周期快將完結，高利率快見頂，因此都集中以高息短期存款搶資金。目前3個月定期存款，港元最高3.7厘，美元最高5厘。低門檻的可輕鬆賺走約2600元，高門檻的更有機會賺走逾2.65萬元。一起來看看有什麼條件︰

3個月定期存款

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最高3.7厘 50萬元新資金

港元3個月定存方面，目前最高3.7厘，為富邦銀行的新資金優惠，要50萬元起存，且需透過手機銀行開立。以50萬元計，3個月賺息約4625元。

現有資金優惠也是以富邦最高，為3.6厘，但起存門檻就要加至100萬元，同樣需在手機銀行開立。

交銀香港的新資金優惠則為3.5厘，但門檻同樣高，要100萬元新資金，且需為指定理財戶口。

大戶賺息2.65萬元

最高息的都是高門檻的新資金優惠，東亞銀行的3.55厘，需為顯卓私人理財新客戶，起存額要200萬元。

門檻最高的要數工銀亞洲，該行提供一個98天存期的新資金優惠，需要300萬港元起存，且需為該行的理財金客戶。如果符合條件，300萬元本金，98天速賺2.65萬元利息。

低門檻3.5厘 輕鬆收息2600元

以上都是高門檻之選，其實低門檻的都有高息，東亞銀行另一個「至尊理財」新客戶優惠，入場門檻較低，只需2萬元就有3.5厘，最多可做30萬元，3個月賺息約2600元。

信銀國際的網上新資金優惠，僅需1萬元便可開立，3個月有3.4厘，是低門檻之選。

美元最高5厘

大戶賺息3.6萬港元

3個月美元定存方面，目前有不少仍在4厘之上，更有兩間有5厘，分別是交銀香港及創興，分別要13萬美元或1萬美元，前者要新資金。富邦雖在早前撤走3個月5厘，但最高仍有4.9厘，需3萬美元新資金。

信銀國際及建行亞洲則分別有4.75厘及4.7厘，前者門檻低，只需1500美元新資金，但要在網上開立；建行的4.7厘則要40萬美元新資金，是眾多美元定存優惠中，門檻最高的，如果符合條件，40萬美元本金，3個月速賺4700美元，相當於逾3.6萬港元。

本文最後更新日期︰2023年4月12日

撰文︰廖毅然

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