【定期存款】4.88厘搶4個月年結資金　虛銀低門檻4.8厘

臨近季尾，部分銀行率先爭奪年結資金，3個月存期的港元定存重新加息。

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.88厘，屬東亞銀行的分行新資金優惠。虛銀平安壹賬通也有4.88厘。若是3個月港元定存，信銀國際有高達4.88厘，屬大戶獨有，起存額要200萬元之多！一季速賺$24,400。

4個月港元定存 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 4.88厘 10萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.5厘（128天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 大新 4.4厘 100萬元 VIP銀行客戶分行新資金 恒生 4.4厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 星展 4.3厘 5萬元 網上新資金

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上述兩個4.8厘優惠門檻都不算高，東亞銀行的分行新資金優惠原定9月30日到期，但最新改為額滿即止，這優惠起存額為10萬元。

平安壹賬通則連番加息，且只集中加4個月存期，最新加至4.8厘，是虛銀之中最高息，4.8厘僅100元起存、現有資金都可以開立。

3個月最高4.88厘

3個月定期存款大比併，花旗的5厘在9月30日到期後，未知會否延續。而信銀國際的4.88厘，最新則延至10月3日到期，屬大戶專屬，起存額要200萬元，一季速賺逾2.4萬元。

富邦銀行最新也加至4.8厘，50萬元起存，屬手機銀行新資金優惠。這優惠本來是4.6厘，最新剛加息至4.8厘。

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 信銀國際 4.88厘 200萬元 分行新資金 富邦 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.7厘 100萬元 所有客戶新資金 創興 4.7厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 大眾銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞 4.6厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.6厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金 交銀香港 4.3厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 滙豐 4.3厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 中銀香港 4.3厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.3厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 南洋商業銀行 4.2厘 100萬元 南商理財客戶新資金 星展 4.15厘 5萬元 網上新資金 招商永隆 4.0厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 大新銀行 4.0厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶

3個月定期存款，除了信銀的4.88厘及富邦的4.8厘，有幾家銀行都高達4.7厘。例如建行亞洲的4.7厘，適用於所有客戶，100萬元新資金起存；創興銀行及大眾銀行的4.7厘，起存額都是50萬元，均屬新資金優惠，前者需為新客戶並完成指定項目，後者需為手機銀行新資金。

工銀亞洲4.6厘，屬全新客戶優惠，上限80萬元，一季收息9200元。這優惠原定至9月底，未知10月會否延續。

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 大新 5.2厘 10萬-50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 工銀亞洲 5.2厘 10萬美元 理財金客戶分行新資金 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月30日

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