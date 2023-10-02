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【定期存款】4.88厘搶4個月年結資金　現有資金、低門檻4.8厘

收息攻略 11:05 2023/10/02

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臨近季尾，部分銀行率先爭奪年結資金，3個月存期的港元定存重新加息。

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.88厘，屬東亞銀行的分行新資金優惠。虛銀平安壹賬通也有4.88厘。若是3個月港元定存，信銀國際有高達4.88厘，屬大戶獨有，這優惠最新延至10月3日，但起存額要200萬元之多！一季速賺$24,400。

4個月港元定存
銀行年利率存款額條件
東亞4.88厘10萬元分行新資金
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.5厘（128天）300萬元理財金客戶分行新資金
大新4.4厘100萬元VIP銀行客戶分行新資金
恒生4.4厘1萬元綜合客戶網上新資金
星展4.3厘5萬元網上新資金

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

上述兩個4.8厘優惠門檻都不算高，東亞銀行的分行新資金優惠原定9月30日到期，但最新改為額滿即止，這優惠起存額為10萬元。

平安壹賬通則連番加息，且只集中加4個月存期，最新加至4.8厘，是虛銀之中最高息，4.8厘僅100元起存、現有資金都可以開立。

3個月最高4.88厘

3個月定期存款大比併，花旗的5厘在9月30日到期後，未知會否延續。而信銀國際的4.88厘，最新則延至10月3日到期，屬大戶專屬，起存額要200萬元，一季速賺逾2.4萬元。

富邦銀行最新也加至4.8厘，50萬元起存，屬手機銀行新資金優惠。這優惠本來是4.6厘，最新剛加息至4.8厘。

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
信銀國際4.88厘200萬元分行新資金
富邦4.8厘50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.7厘100萬元所有客戶新資金
創興4.7厘50萬元全新客戶完成指定項目
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
東亞4.6厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.6厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
交銀香港4.3厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
滙豐4.3厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.3厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.3厘1萬元綜合客戶網上新資金
南洋商業銀行4.2厘100萬元南商理財客戶新資金
星展4.15厘5萬元網上新資金
招商永隆4.0厘500萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
大新銀行4.0厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶

3個月定期存款，除了信銀的4.88厘及富邦的4.8厘，有幾家銀行都高達4.7厘。例如建行亞洲的4.7厘，適用於所有客戶，100萬元新資金起存；創興銀行及大眾銀行的4.7厘，起存額都是50萬元，均屬新資金優惠，前者需為新客戶並完成指定項目，後者需為手機銀行新資金。

工銀亞洲4.6厘，屬全新客戶優惠，上限80萬元，一季收息9200元。這優惠原定至9月底，未知10月會否延續。

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興5.5厘12.5萬美元需為兌換資金
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
大新5.2厘10萬-50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
工銀亞洲5.2厘10萬美元理財金客戶分行新資金
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

本文最後更新日期︰2023年10月2日

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