【定期存款】4.88厘搶4個月年結資金　現有資金、低門檻4.8厘

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【定期存款】12個月4.8厘又破頂 收息$24,000｜虛銀2年期4.4厘
臨近季尾，部分銀行率先爭奪年結資金，3個月存期的港元定存重新加息。
銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.88厘，屬東亞銀行的分行新資金優惠。虛銀平安壹賬通也有4.88厘。若是3個月港元定存，信銀國際有高達4.88厘，屬大戶獨有，這優惠最新延至10月3日，但起存額要200萬元之多！一季速賺$24,400。
|4個月港元定存
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞
|4.88厘
|10萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|4.5厘（128天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|大新
|4.4厘
|100萬元
|VIP銀行客戶分行新資金
|恒生
|4.4厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|星展
|4.3厘
|5萬元
|網上新資金
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
上述兩個4.8厘優惠門檻都不算高，東亞銀行的分行新資金優惠原定9月30日到期，但最新改為額滿即止，這優惠起存額為10萬元。
平安壹賬通則連番加息，且只集中加4個月存期，最新加至4.8厘，是虛銀之中最高息，4.8厘僅100元起存、現有資金都可以開立。
3個月最高4.88厘
3個月定期存款大比併，花旗的5厘在9月30日到期後，未知會否延續。而信銀國際的4.88厘，最新則延至10月3日到期，屬大戶專屬，起存額要200萬元，一季速賺逾2.4萬元。
富邦銀行最新也加至4.8厘，50萬元起存，屬手機銀行新資金優惠。這優惠本來是4.6厘，最新剛加息至4.8厘。
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|信銀國際
|4.88厘
|200萬元
|分行新資金
|富邦
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.7厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|創興
|4.7厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|大眾銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞
|4.6厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.6厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
|交銀香港
|4.3厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|滙豐
|4.3厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.3厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|南洋商業銀行
|4.2厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|星展
|4.15厘
|5萬元
|網上新資金
|招商永隆
|4.0厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|大新銀行
|4.0厘
|10萬至50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
3個月定期存款，除了信銀的4.88厘及富邦的4.8厘，有幾家銀行都高達4.7厘。例如建行亞洲的4.7厘，適用於所有客戶，100萬元新資金起存；創興銀行及大眾銀行的4.7厘，起存額都是50萬元，均屬新資金優惠，前者需為新客戶並完成指定項目，後者需為手機銀行新資金。
工銀亞洲4.6厘，屬全新客戶優惠，上限80萬元，一季收息9200元。這優惠原定至9月底，未知10月會否延續。
美元最高5.5厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|大新
|5.2厘
|10萬-50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|工銀亞洲
|5.2厘
|10萬美元
|理財金客戶分行新資金
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|5.1厘
|10萬港元等值
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年10月2日
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欄名 : 存款收息