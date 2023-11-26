【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　108天收息$44,000

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【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘
3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，連同138天5.1厘，3至4個月存期共有8個5厘選擇。
以下先列出5厘或以上的高息，全部都需為新資金，甚至是全新客戶︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新銀行
|5.3厘
|10萬至50萬元
|VIP銀行客戶新資金
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元
|私人客戶業務戶口新客戶
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|5.1厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|交銀香港
|5.0厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|創興銀行
|5.0厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|大眾銀行
|5.0厘
|50萬元
|手機銀行新資金
上表可見，大新銀行本周加至5.3厘破頂，10萬元新資金可起存，但需為理財客戶。花旗也加至5.2厘，但需為全新高端理財客戶。
建行亞洲、信銀國際及交銀香港本周加至5厘或以上，但門檻都不低，部分要百萬元才可開立，也需要指定理財戶口。
【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節
基本上，大部分銀行的3個月存期都有4厘，以下這些是4.5厘以上、逼近5厘的選擇︰
|逼近5厘之選（3個月存期）
|東亞銀行
|4.95厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|富邦銀行
|4.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|集友銀行
|4.88厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|南洋商業銀行
|4.85厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
|天星銀行
|4.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|滙豐銀行
|4.7厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|華僑銀行
|4.6厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|4.6厘
|5萬元
|網上新資金
不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。
這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！大新銀行的4個月存期也有高達5厘，且現有資金可開立。集友的108天4.95厘，優惠期再延續一星期，由於起存額要300萬元，因此期滿可收息近$44,000！
|4個月或特別存期（半年以內）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|5.1厘（138天）
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|大新
|5.0厘
|100萬元
|VIP銀行客戶分行開立
|集友銀行
|4.95厘（108天）
|300萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|4.7厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|星展
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|恒生
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
低門檻4.9厘
3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。若果沒有理財客戶要求，大眾銀行1萬元新資金有4.9厘，天星銀行的4.8厘毋需新資金。
下表詳列低門檻3個月高息︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|信銀國際
|5.0厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|東亞
|4.9厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|大眾銀行
|4.9厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|天星銀行
|4.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興
|4.75厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|交銀香港
|4.7厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
|滙豐
|4.7厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|星展
|4.6厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
美元最高5.7厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.7厘
|10萬美元
|分行新資金
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|工銀亞洲
|5.38厘
（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.35厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年11月24日
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欄名 : 存款收息