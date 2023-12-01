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【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　一季收息4萬元　9銀行高達5厘

收息攻略 07:00 2023/12/01

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3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，大戶一季收息4萬元！

3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，大戶一季收息4萬元！

以下先列出5厘或以上的高息，有多達9間銀行提供，門檻各有高低︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興銀行5.3厘300萬元分行新資金
大新銀行5.3厘10萬至50萬元VIP銀行服務客戶新資金
信銀國際5.2厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
花旗銀行5.2厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
建行亞洲5.1厘100萬元所有客戶新資金
交銀香港5.1厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
東亞銀行5.05厘10萬元全新顯卓理財客戶
集友銀行5.0厘300萬元分行新資金
工銀亞洲5.0厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金

踏入12月份，雖然華僑銀行收起168天5.3厘的高息，但創興銀行及大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，創興的5.3厘屬大戶專享，300萬元新資金，一季收息約$39,750。

大新銀行的5.3厘雖然起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金。

花旗及信銀國際也相繼加至最高5.2厘，但均要全新高端理財客戶。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

建行亞洲及交銀香港近日都加至5厘或以上，但門檻都不低，兩者都要100萬元新資金才可開立，也需要指定理財戶口。

基本上，大部分銀行的3個月存期都有4厘，以下這些是4.6厘或以上、逼近5厘的選擇︰

逼近5厘之選（3個月存期）
銀行年利率起存額條件
大眾銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.85厘100萬元特選南商理財客戶新資金
天星銀行4.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐銀行4.7厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
上海商莱銀行4.68厘1000元網上/流動銀行開立
星展銀行4.65厘5萬元網上新資金

低門檻5.1厘

3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。若果沒有理財客戶要求，大眾銀行1萬元新資金也有5厘。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率起存額條件
信銀國際5.1厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金
花旗銀行5.02厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
東亞銀行5.0厘2萬元全新至尊理財客戶
創興銀行4.95厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
交銀香港4.8厘2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可
大眾銀行4.8厘1萬元手機銀行新資金
天星銀行4.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐銀行4.7厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
上海商莱銀行4.68厘1000元網上/流動銀行開立

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高繼續有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
工銀亞洲5.38厘
（98天）		10萬美元分行新資金
建行亞洲5.35厘40萬美元所有客戶新資金
交銀香港5.25厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年12月1日

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