【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　一季收息4萬元　9銀行高達5厘

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【定期存款】6個月4.9厘延至本月底、零起存額4.8厘
3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，大戶一季收息4萬元！
以下先列出5厘或以上的高息，有多達9間銀行提供，門檻各有高低︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|5.3厘
|300萬元
|分行新資金
|大新銀行
|5.3厘
|10萬至50萬元
|VIP銀行服務客戶新資金
|信銀國際
|5.2厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元
|私人客戶業務戶口新客戶
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|5.1厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|東亞銀行
|5.05厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|300萬元
|分行新資金
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
踏入12月份，雖然華僑銀行收起168天5.3厘的高息，但創興銀行及大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，創興的5.3厘屬大戶專享，300萬元新資金，一季收息約$39,750。
大新銀行的5.3厘雖然起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金。
花旗及信銀國際也相繼加至最高5.2厘，但均要全新高端理財客戶。
定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
建行亞洲及交銀香港近日都加至5厘或以上，但門檻都不低，兩者都要100萬元新資金才可開立，也需要指定理財戶口。
基本上，大部分銀行的3個月存期都有4厘，以下這些是4.6厘或以上、逼近5厘的選擇︰
|逼近5厘之選（3個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|大眾銀行
|4.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.85厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|天星銀行
|4.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|滙豐銀行
|4.7厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|上海商莱銀行
|4.68厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金
低門檻5.1厘
3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。若果沒有理財客戶要求，大眾銀行1萬元新資金也有5厘。
下表詳列低門檻3個月高息︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|信銀國際
|5.1厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|花旗銀行
|5.02厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|東亞銀行
|5.0厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|創興銀行
|4.95厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|交銀香港
|4.8厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.8厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|天星銀行
|4.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|滙豐銀行
|4.7厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|上海商莱銀行
|4.68厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
美元最高5.7厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高繼續有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.7厘
|10萬美元
|分行新資金
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|工銀亞洲
|5.38厘
（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.35厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年12月1日
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欄名 : 存款收息