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【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘

收息攻略 07:00 2024/01/26

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3個月港元定期存款最高5.2厘，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

港股本周如坐過山車，曾經失守萬五點，之後受中國救市消息刺激而重越萬六點，周五收市又見紅。哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

  • 3個月港元定存本月重返5.2厘高息，屬花旗的全新高端客戶優惠。
  • 現有客戶新資金4.6厘，屬南商及大眾銀行的優惠，分別需100萬元及50萬元起存，存百萬元速袋$11,500。
  • 低門檻4.5厘，大眾銀行1萬元起存，需為手機新資金。
  • 美元定期存款，3個月5.5厘已下架，目前最高為富邦的5.3厘，另有多間銀行仍有5厘。

以下先列出8間4.5厘或以上的銀行︰

4.5厘或以上（3個月港元定存）
銀行年利率存款額
花旗銀行5.2厘5萬元（全新高端理財客戶）
工銀亞洲5.0厘1000至10萬元（全新客戶）
南洋商業銀行4.6厘100萬元（理財客戶新資金）
大眾銀行4.6厘50萬元（手機銀行新資金）
大新銀行4.6厘10萬至50萬元（全新理財客戶）
交銀香港4.5厘100萬元（理財客戶新資金）
東亞銀行4.5厘10萬元（全新理財客戶）
華僑銀行4.5厘10萬元（理財客戶新資金）

上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。

  • 花旗的5.2厘屬私人客戶業務戶口新客戶的優惠，Citigold新客戶也有5厘。
  • 工銀亞洲的5厘本周有變動，現只適用於手機開戶的新客戶，且存款額上限降至10萬元。

現有客戶而言，以南商及大眾銀行的4.6厘較高息，大新銀行近日亦重返4.6厘，但需為全新VIP客戶。

交銀、東亞及華僑銀行都有4.5厘，但全都需為理財客戶新資金。

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

4厘或以上（3個月港元定存）
銀行年利率存款額
建行亞洲4.45厘100萬元（新資金）
集友銀行4.4厘100萬元（分行新資金）
富邦銀行4.4厘50萬元（手機銀行新資金）
平安壹賬通4.4厘100元（現有資金）
富融銀行4.4厘不設最低存款額
信銀國際4.35厘10萬元（理財客戶）
中銀香港4.3厘1萬元（新資金）
招商永隆4.25厘500萬元（手機銀行）
恒生銀行4.2厘1萬元（網上新資金）
天星銀行4.2厘1000元（現有資金）
星展銀行4.15厘5萬元（電子渠道）
創興銀行4.1厘50萬元（全新客戶）
上海商莱銀行4.03厘1000元（電子渠道）
渣打銀行4.0厘1萬元（網上新資金）
滙豐銀行4.0厘1萬元（理財客戶網上新資金）

美元最高5.3厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.3厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
富邦銀行5.3厘10萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
信銀國際5.15厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
交銀香港5.0厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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