【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘

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定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）
港股本周如坐過山車，曾經失守萬五點，之後受中國救市消息刺激而重越萬六點，周五收市又見紅。哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。
- 3個月港元定存本月重返5.2厘高息，屬花旗的全新高端客戶優惠。
- 現有客戶新資金4.6厘，屬南商及大眾銀行的優惠，分別需100萬元及50萬元起存，存百萬元速袋$11,500。
- 低門檻4.5厘，大眾銀行1萬元起存，需為手機新資金。
- 美元定期存款，3個月5.5厘已下架，目前最高為富邦的5.3厘，另有多間銀行仍有5厘。
以下先列出8間4.5厘或以上的銀行︰
|4.5厘或以上（3個月港元定存）
|銀行
|年利率
|存款額
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元（全新高端理財客戶）
|工銀亞洲
|5.0厘
|1000至10萬元（全新客戶）
|南洋商業銀行
|4.6厘
|100萬元（理財客戶新資金）
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元（手機銀行新資金）
|大新銀行
|4.6厘
|10萬至50萬元（全新理財客戶）
|交銀香港
|4.5厘
|100萬元（理財客戶新資金）
|東亞銀行
|4.5厘
|10萬元（全新理財客戶）
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元（理財客戶新資金）
上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。
現有客戶而言，以南商及大眾銀行的4.6厘較高息，大新銀行近日亦重返4.6厘，但需為全新VIP客戶。
交銀、東亞及華僑銀行都有4.5厘，但全都需為理財客戶新資金。
|4厘或以上（3個月港元定存）
|銀行
|年利率
|存款額
|建行亞洲
|4.45厘
|100萬元（新資金）
|集友銀行
|4.4厘
|100萬元（分行新資金）
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行新資金）
|平安壹賬通
|4.4厘
|100元（現有資金）
|富融銀行
|4.4厘
|不設最低存款額
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元（新資金）
|招商永隆
|4.25厘
|500萬元（手機銀行）
|恒生銀行
|4.2厘
|1萬元（網上新資金）
|天星銀行
|4.2厘
|1000元（現有資金）
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元（電子渠道）
|創興銀行
|4.1厘
|50萬元（全新客戶）
|上海商莱銀行
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
|渣打銀行
|4.0厘
|1萬元（網上新資金）
|滙豐銀行
|4.0厘
|1萬元（理財客戶網上新資金）
美元最高5.3厘
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.3厘，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|富邦銀行
|5.3厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|5.15厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|交銀香港
|5.0厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
本文最後更新日期︰2024年1月26日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息