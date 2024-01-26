【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘

▲ 3個月港元定期存款最高5.2厘，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

港股本周如坐過山車，曾經失守萬五點，之後受中國救市消息刺激而重越萬六點，周五收市又見紅。哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

3個月港元定存本月重返5.2厘高息，屬花旗的全新高端客戶優惠。

現有客戶新資金4.6厘，屬南商及大眾銀行的優惠，分別需100萬元及50萬元起存，存百萬元速袋$11,500。

低門檻4.5厘，大眾銀行1萬元起存，需為手機新資金。

美元定期存款，3個月5.5厘已下架，目前最高為富邦的5.3厘，另有多間銀行仍有5厘。

以下先列出8間4.5厘或以上的銀行︰

4.5厘或以上（3個月港元定存） 銀行 年利率 存款額 花旗銀行 5.2厘 5萬元（全新高端理財客戶） 工銀亞洲 5.0厘 1000至10萬元（全新客戶） 南洋商業銀行 4.6厘 100萬元（理財客戶新資金） 大眾銀行 4.6厘 50萬元（手機銀行新資金） 大新銀行 4.6厘 10萬至50萬元（全新理財客戶） 交銀香港 4.5厘 100萬元（理財客戶新資金） 東亞銀行 4.5厘 10萬元（全新理財客戶） 華僑銀行 4.5厘 10萬元（理財客戶新資金）

上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。

花旗的5.2厘屬私人客戶業務戶口新客戶的優惠，Citigold新客戶也有5厘。

工銀亞洲的5厘本周有變動，現只適用於手機開戶的新客戶，且存款額上限降至10萬元。

現有客戶而言，以南商及大眾銀行的4.6厘較高息，大新銀行近日亦重返4.6厘，但需為全新VIP客戶。

交銀、東亞及華僑銀行都有4.5厘，但全都需為理財客戶新資金。

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

4厘或以上（3個月港元定存） 銀行 年利率 存款額 建行亞洲 4.45厘 100萬元（新資金） 集友銀行 4.4厘 100萬元（分行新資金） 富邦銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行新資金） 平安壹賬通 4.4厘 100元（現有資金） 富融銀行 4.4厘 不設最低存款額 信銀國際 4.35厘 10萬元（理財客戶） 中銀香港 4.3厘 1萬元（新資金） 招商永隆 4.25厘 500萬元（手機銀行） 恒生銀行 4.2厘 1萬元（網上新資金） 天星銀行 4.2厘 1000元（現有資金） 星展銀行 4.15厘 5萬元（電子渠道） 創興銀行 4.1厘 50萬元（全新客戶） 上海商莱銀行 4.03厘 1000元（電子渠道） 渣打銀行 4.0厘 1萬元（網上新資金） 滙豐銀行 4.0厘 1萬元（理財客戶網上新資金）

美元最高5.3厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.3厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 富邦銀行 5.3厘 10萬美元 手機銀行新資金 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 5.15厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 交銀香港 5.0厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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