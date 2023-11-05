【定期存款】3個月6.1厘屬稅貸優惠　做5厘更實際　輕鬆收息逾$12,000

▲ 銀行瘋搶年結資金，3個月港元定存高見5.05厘，屬近期破頂息。4間銀行有5厘選擇，低門檻最高4.9厘。

踏入第四季，銀行搶先準備年結資金，發鈔行連番出手，把3個月存期加至4.5厘後，中小行隨即超前，加至最高5.05厘，3間銀行達5厘，13間銀行最少有4.6厘，高息過滙豐。100萬元起存，一季最多賺$12,625。

3個月存期最近驚現6.1厘高息，由大新銀行提供，但其實屬於稅貸客戶的優惠，若單純想做定期存款，就未必適合。況且，這6.1厘高息設下存款上限及提取優惠時限等條件，想吼高息的讀者就要留意此文章。

若不計這稅貸優惠，目前3至4個月存期，也有逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘，以下這個表只列出4.6厘或以上的高息，滙豐等大行的4.5厘就不在以下之列︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 南洋商業銀行 5.05厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦 5.0厘 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶 交銀香港 4.95厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 東亞 4.95厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友 4.88厘 100萬元 於分行以新資金開立 工銀亞洲 4.8厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金 建行亞洲 4.75厘 100萬元 所有客戶新資金 大眾銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.6厘 10萬元 網上新資金 星展 4.6厘 5萬元 網上新資金

若想睇更短存期，2個月也有逼近5厘【見此頁】

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.9厘，但屬全新客戶優惠。如果是現有客戶，創興銀行有驚喜，現有客戶5000元起存、不論新舊資金都有4.65厘。另星展及大眾銀行，低起存額也有4.6厘。下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 4.9厘 2萬-30萬元 全新至尊理財客戶 創興 4.65厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 星展 4.6厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 大眾銀行 4.6厘 1萬元 手機銀行新資金 滙豐 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶網上/手機新資金 渣打銀行 4.5厘 1萬元 網上新資金 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 信銀國際 4.5厘 1萬元 網上新資金 天星銀行 4.5厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

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4個月4.7厘

少數銀行有4個月存期的推廣，近日也持續加息，最高達4.7厘，屬平安壹賬通的優惠，低起存額之餘，亦沒新資金的要求。

4個月港元定存 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.7厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 平安壹賬通 4.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 livibank 4.65厘 20萬元 新資金 星展 4.65厘 5萬元 網上新資金 恒生 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 大新 4.4厘 100萬元 VIP銀行客戶分行新資金

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.7厘 10萬美元 分行新資金 創興 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 工銀亞洲 5.38厘

（98天） 10萬美元 分行新資金 建行亞洲 5.35厘 40萬美元 所有客戶新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月5日

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