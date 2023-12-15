【定期存款】3個月5.3厘繼續有　10銀行有5厘　美元仍有5.5厘

▲ 3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期，本周有數間銀行已經減了短息。

3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期，本周有數間銀行已經減了短息。

以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新銀行 5.3厘 10萬至50萬元 VIP銀行服務客戶 花旗銀行 5.2厘 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶 交銀香港 5.1厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 建行亞洲 5.05厘 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 5.05厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 5.05厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 創興銀行 5.0厘 300萬元

（新客戶50萬元） 分行新資金 集友銀行 5.0厘 300萬元 分行新資金 南洋商業銀行 5.0厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金

踏入12月中，雖然創興銀行及華僑銀行先後收起了5.3厘的高息，但大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金優惠，且5.3厘上限是50萬元。

其次是花旗的5.2厘及交銀香港的5.1厘，但都屬於高端理財客戶優惠。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

創興銀行減息後，3個月存期仍有5厘，但現有客戶要多達300萬元新資金，全新客戶則為50萬元起存。

信銀國際最新減息，收起5.2厘，3個月存期改為最高5.05厘，屬CITIdiamond客戶的優惠，一般客戶最高則為4.95厘。



多間銀行逼近5厘

3個月港元定期存款大比併，除了上述的5厘高息之後，也有多間銀行在4厘以上，有些更高達4.9厘，逼近5厘。

3個月港元定存高息之選 大眾銀行 4.9厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦銀行 4.9厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商莱銀行 4.58厘 1000元 網上/流動銀行開立 招商永隆 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 滙豐銀行 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶網上/手機新資金 渣打銀行 4.5厘 1萬元 網上新資金 天星銀行 4.4厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

4個月4.8厘

目前有數間銀行仍提供4個月存期，平安壹賬通有4.8厘。

4個月或特別存期（半年以內） 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.9厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.7厘 5萬元 網上新資金 大新銀行 4.5厘 100萬元 VIP銀行客戶 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興銀行 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 富邦銀行 5.5厘 10萬美元 分行新資金 工銀亞洲 5.38厘（98天） 10萬美元 分行新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立 建行亞洲 5.2厘 40萬美元 所有客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月15日

責任編輯︰廖毅然

更多高息存款︰

【定期存款2023】5.3厘優惠剩1間 5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽

【定期存款】12個月4.65厘 財務公司有5厘｜加息見頂長息回落 美元僅剩1個5厘

【高息活期存款】星展4個月5.5厘 建行平均5厘 渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料