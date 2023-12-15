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【定期存款】3個月5.3厘繼續有　10銀行有5厘　美元仍有5.5厘

收息攻略 07:00 2023/12/15

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3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期，本周有數間銀行已經減了短息。

3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期，本周有數間銀行已經減了短息。

以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行5.3厘10萬至50萬元VIP銀行服務客戶
花旗銀行5.2厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
交銀香港5.1厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
建行亞洲5.05厘100萬元所有客戶新資金
信銀國際5.05厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
東亞銀行5.05厘10萬元全新顯卓理財客戶
創興銀行5.0厘300萬元
（新客戶50萬元）		分行新資金
集友銀行5.0厘300萬元分行新資金
南洋商業銀行5.0厘100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲5.0厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金

踏入12月中，雖然創興銀行及華僑銀行先後收起了5.3厘的高息，但大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金優惠，且5.3厘上限是50萬元。

其次是花旗的5.2厘及交銀香港的5.1厘，但都屬於高端理財客戶優惠。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

創興銀行減息後，3個月存期仍有5厘，但現有客戶要多達300萬元新資金，全新客戶則為50萬元起存。

信銀國際最新減息，收起5.2厘，3個月存期改為最高5.05厘，屬CITIdiamond客戶的優惠，一般客戶最高則為4.95厘。

多間銀行逼近5厘

3個月港元定期存款大比併，除了上述的5厘高息之後，也有多間銀行在4厘以上，有些更高達4.9厘，逼近5厘。

3個月港元定存高息之選
大眾銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.65厘5萬元網上新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
上海商莱銀行4.58厘1000元網上/流動銀行開立
招商永隆4.5厘500萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶網上/手機新資金
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
天星銀行4.4厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

4個月4.8厘

目前有數間銀行仍提供4個月存期，平安壹賬通有4.8厘。

4個月或特別存期（半年以內）
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.9厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.7厘5萬元網上新資金
大新銀行4.5厘100萬元VIP銀行客戶
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興銀行5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
富邦銀行5.5厘10萬美元分行新資金
工銀亞洲5.38厘（98天）10萬美元分行新資金
交銀香港5.25厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
建行亞洲5.2厘40萬美元所有客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月15日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
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