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【定期存款】3個月5.3厘繼續有　多間銀行仍有5厘　美元5.5厘

收息攻略 10:44 2023/12/31

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3個月港元定存，最高5.3厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。

3個月港元定存，最高5.3厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。

以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰

5厘港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行5.3厘10萬至50萬元VIP銀行服務客戶
花旗銀行5.2厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
建行亞洲5.1厘100萬元所有客戶新資金
集友銀行5.0厘300萬元分行新資金
交銀香港5.0厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
創興銀行5.0厘50萬元全新客戶完成指定項目
工銀亞洲5.0厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
信銀國際5.0厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金

大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金優惠，且5.3厘上限是50萬元。

目前大新銀行只剩下這個高息優惠，如果是現有資金，已經減至3.3厘，比新資金足足低了2厘！其他存期也已降至4厘以下。

3個月定期存款，較高息的還有花旗的5.2厘、交銀香港的5厘及建行亞洲的5厘，但都屬於高端理財客戶優惠。

創興銀行減息後，3個月存期仍有5厘，但需為全新客戶且完成指定項目，例如申請信用卡等。

信銀國際最新減息，收起5.2厘，3個月存期改為最高5厘，屬CITIdiamond客戶的優惠，一般客戶最高則為4.9厘。

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多間銀行有逾4厘

3個月港元定期存款大比併，除了上述的5厘高息之後，也有多間銀行在4厘以上，有些更高達4.9厘，逼近5厘。

4厘定期存款（3個月存期）
南洋商業銀行4.9厘100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.8厘10萬元全新顯卓理財客戶
星展銀行4.65厘5萬元網上新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
上海商莱銀行4.33厘1000元網上/流動銀行開立
滙豐銀行4.3厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.3厘1萬元個人客戶網上/手機新資金
恒生銀行4.3厘1萬元綜合客戶網上新資金
渣打銀行4.3厘1萬元網上新資金
招商永隆4.2厘500萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
天星銀行4.0厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

4個月4.7厘

目前有數間銀行仍提供4個月存期，星展銀行有4.7厘。

4個月或特別存期（半年以內）
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.9厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
星展銀行4.7厘5萬元網上新資金
恒生銀行4.3厘1萬元綜合客戶網上新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
大新銀行3.2厘100萬元VIP銀行客戶

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興銀行5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
富邦銀行5.5厘10萬美元分行新資金
建行亞洲5.4厘40萬美元所有客戶新戈倶金
工銀亞洲5.38厘（98天）10萬美元分行新資金
交銀香港5.25厘13萬美元指定理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年12月31日

責任編輯︰廖毅然

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