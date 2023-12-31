【定期存款】3個月5.3厘繼續有　多間銀行仍有5厘　美元5.5厘

下一篇文章
【定期存款】12個月4.55厘 12銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！
3個月港元定存，最高5.3厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。
以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰
|5厘港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新銀行
|5.3厘
|10萬至50萬元
|VIP銀行服務客戶
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元
|私人客戶業務戶口新客戶
|建行亞洲
|5.1厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|集友銀行
|5.0厘
|300萬元
|分行新資金
|交銀香港
|5.0厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|創興銀行
|5.0厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
|信銀國際
|5.0厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金優惠，且5.3厘上限是50萬元。
目前大新銀行只剩下這個高息優惠，如果是現有資金，已經減至3.3厘，比新資金足足低了2厘！其他存期也已降至4厘以下。
3個月定期存款，較高息的還有花旗的5.2厘、交銀香港的5厘及建行亞洲的5厘，但都屬於高端理財客戶優惠。
創興銀行減息後，3個月存期仍有5厘，但需為全新客戶且完成指定項目，例如申請信用卡等。
信銀國際最新減息，收起5.2厘，3個月存期改為最高5厘，屬CITIdiamond客戶的優惠，一般客戶最高則為4.9厘。
交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化
多間銀行有逾4厘
3個月港元定期存款大比併，除了上述的5厘高息之後，也有多間銀行在4厘以上，有些更高達4.9厘，逼近5厘。
|4厘定期存款（3個月存期）
|南洋商業銀行
|4.9厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金
|華僑銀行
|4.6厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|上海商莱銀行
|4.33厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|滙豐銀行
|4.3厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元
|個人客戶網上/手機新資金
|恒生銀行
|4.3厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|渣打銀行
|4.3厘
|1萬元
|網上新資金
|招商永隆
|4.2厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|天星銀行
|4.0厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
4個月4.7厘
目前有數間銀行仍提供4個月存期，星展銀行有4.7厘。
|4個月或特別存期（半年以內）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.9厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|恒生銀行
|4.3厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大新銀行
|3.2厘
|100萬元
|VIP銀行客戶
美元最高5.5厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|富邦銀行
|5.5厘
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.4厘
|40萬美元
|所有客戶新戈倶金
|工銀亞洲
|5.38厘（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|指定理財客戶透過電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年12月31日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【定期存款2023】5.3厘優惠剩1間 5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽
【定期存款】12個月4.65厘 加息見頂長息回落 美元僅剩1個5厘
【高息活期存款】星展4個月5.5厘 建行平均5厘 渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息