【定期存款】3個月5.3厘一季收息4萬元　低門檻5厘

▲ 3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有，大戶一季收息4萬元！

3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有，大戶一季收息4萬元！

以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興銀行 5.3厘 300萬元 分行新資金 大新銀行 5.3厘 10萬至50萬元 VIP銀行服務客戶 信銀國際 5.2厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 花旗銀行 5.2厘 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶 交銀香港 5.1厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 建行亞洲 5.05厘 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 5.05厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友銀行 5.0厘 300萬元 分行新資金 南洋商業銀行 5.0厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金

踏入12月份，雖然華僑銀行收起168天5.3厘的高息，但創興銀行及大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，創興的5.3厘屬大戶專享，300萬元新資金，一季收息約$39,750。

大新銀行的5.3厘雖然起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金。

花旗及信銀國際也相繼加至最高5.2厘，但均要全新高端理財客戶。

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建行亞洲及交銀香港近日都加至5厘或以上，但門檻都不低，兩者都要100萬元新資金才可開立，也需要指定理財戶口。



低門檻5.1厘

3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。不過若屬一般客戶，1萬元新資金也有5厘，現有資金4.95厘。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 信銀國際 5.1厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金

一般客戶5厘 東亞銀行 5.0厘 2萬元 全新至尊理財客戶 創興銀行 4.95厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 交銀香港 4.8厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可 大眾銀行 4.8厘 1萬元 手機銀行新資金 天星銀行 4.7厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗銀行 4.7厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 上海商莱銀行 4.68厘 1000元 網上/流動銀行開立

特別存期100天5厘

目前有數間銀行仍提供4個月存期，平安壹賬通有4.8厘。特別存期方面，100天有5厘，屬華僑銀行理財客戶新資金優惠。

4個月或特別存期（半年以內） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 5.0厘（100天） 50萬元 宏富理財客戶新資金 工銀亞洲 4.9厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 大新銀行 4.7厘 100萬元 VIP銀行客戶 星展銀行 4.7厘 5萬元 網上新資金 恒生銀行 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興銀行 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 富邦銀行 5.5厘 10萬美元 分行新資金 工銀亞洲 5.38厘（98天） 10萬美元 分行新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立 建行亞洲 5.2厘 40萬美元 所有客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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