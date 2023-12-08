【定期存款】3個月5.3厘一季收息4萬元　低門檻5厘

上一篇文章
【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘
3個月港元定存，6.9厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，最高5.3厘本周繼續有，大戶一季收息4萬元！
以下先列出5厘或以上的高息，有多達10間銀行提供，門檻各有高低︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|5.3厘
|300萬元
|分行新資金
|大新銀行
|5.3厘
|10萬至50萬元
|VIP銀行服務客戶
|信銀國際
|5.2厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元
|私人客戶業務戶口新客戶
|交銀香港
|5.1厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|建行亞洲
|5.05厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|5.05厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|300萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|5.0厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
踏入12月份，雖然華僑銀行收起168天5.3厘的高息，但創興銀行及大新銀行的3個月至5.3厘繼續有，創興的5.3厘屬大戶專享，300萬元新資金，一季收息約$39,750。
大新銀行的5.3厘雖然起存額僅10萬元，但屬於VIP銀行服務客戶（資產值100萬元或以上）的新資金。
花旗及信銀國際也相繼加至最高5.2厘，但均要全新高端理財客戶。
定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
建行亞洲及交銀香港近日都加至5厘或以上，但門檻都不低，兩者都要100萬元新資金才可開立，也需要指定理財戶口。
低門檻5.1厘
3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。不過若屬一般客戶，1萬元新資金也有5厘，現有資金4.95厘。
下表詳列低門檻3個月高息︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|信銀國際
|5.1厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
一般客戶5厘
|東亞銀行
|5.0厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|創興銀行
|4.95厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|交銀香港
|4.8厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.8厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|天星銀行
|4.7厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|上海商莱銀行
|4.68厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
特別存期100天5厘
目前有數間銀行仍提供4個月存期，平安壹賬通有4.8厘。特別存期方面，100天有5厘，屬華僑銀行理財客戶新資金優惠。
|4個月或特別存期（半年以內）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|5.0厘（100天）
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.9厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大新銀行
|4.7厘
|100萬元
|VIP銀行客戶
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
美元最高5.5厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|富邦銀行
|5.5厘
|10萬美元
|分行新資金
|工銀亞洲
|5.38厘（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
|建行亞洲
|5.2厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
本文最後更新日期︰2023年12月8日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【定期存款2023】5.3厘優惠剩2間 5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽
定期存款利率邊間好？現有資金5.28厘新高、新資金2個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
【高息活期存款】星展4個月5.5厘 建行平均5厘 渣打馬拉松縮水｜12月最新優惠一覽
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息