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【定期存款】3個月5.2厘破頂息、倒數2天｜低門檻4.6厘（8月24日更新）

收息攻略 11:53 2023/08/24

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定期存款再創新高，3個月存期高見5.2厘，低門檻最高4.6厘。下文詳述3個月存期的4厘之選，以便大家集中搶攻短期存款，增加資金彈性。

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
花旗5.2厘5萬元需為全新私人客戶，並持有指定產品結存
工銀亞洲4.6厘10萬至80萬元全新綜合賬戶到分行開立
東亞4.6厘10萬元銀債退款優惠
創興4.5厘50萬元全新客戶完成指定項目
建行亞洲4.45厘100萬元銀債退款優惠
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.4厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.35厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
信銀國際4.35厘10萬元網上新資金
南洋商業銀行4.3厘100萬元南商理財客戶新資金
集友4.3厘100萬元分行新資金

最新全城最高5.2厘屬花旗銀行的新客戶優惠，暫定做到8月26日到期，需為全新私人客戶，即資產值要有800萬元，所以即使起存額僅5萬元，其實門檻也是相當高，而且，客戶更要同時持有指定投資產品的結餘，才可做5.2厘高息定期。

如果符合資格，存100萬元本金，3個月可收息1.3萬元。

4.6厘有兩個選擇，相對都是較低門檻，東亞銀行的4.6厘需為銀債退款，而工銀亞洲的4.6厘則為全新客戶。

富邦最新把4.5厘高息下架，3個月存期目前最高為4.4厘，需為50萬元手機銀行新資金。

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

其他4厘定存（3個月存期）
星展4.2厘5萬元網上新資金
恒生4.2厘1萬元個人客戶網上新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
渣打4.1厘200萬元網上新資金
中銀香港4.1厘50萬元特選客戶
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
富融4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

現有資金方面，以創興銀行最高，3個月現有資金高達4.35厘，50萬元以下則為4.2厘。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞4.6厘10萬元銀債退款優惠
工銀亞洲4.6厘10萬-80萬元全新客戶到分行開立
大新銀行4.4厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶
信銀國際4.35厘10萬元網上新資金
大眾銀行4.3厘1萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.2厘10萬元分行新資金
星展4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
恒生4.2厘1萬元一般個人客戶網上新資金
創興4.2厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.35厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.2厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興5.5厘12.5萬美元需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
建行亞洲5.2厘100萬港元等值全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
工銀亞洲5.2厘10萬美元理財金客戶分行新資金
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

 

本文最後更新日期︰2023年8月24日

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欄名 : 存款收息

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