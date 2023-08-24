【定期存款】3個月5.2厘破頂息、倒數2天｜低門檻4.6厘（8月24日更新）

定期存款再創新高，3個月存期高見5.2厘，低門檻最高4.6厘。下文詳述3個月存期的4厘之選，以便大家集中搶攻短期存款，增加資金彈性。

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 花旗 5.2厘 5萬元 需為全新私人客戶，並持有指定產品結存 工銀亞洲 4.6厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 東亞 4.6厘 10萬元 銀債退款優惠 創興 4.5厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 建行亞洲 4.45厘 100萬元 銀債退款優惠 富邦 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.4厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.35厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 信銀國際 4.35厘 10萬元 網上新資金 南洋商業銀行 4.3厘 100萬元 南商理財客戶新資金 集友 4.3厘 100萬元 分行新資金

最新全城最高5.2厘屬花旗銀行的新客戶優惠，暫定做到8月26日到期，需為全新私人客戶，即資產值要有800萬元，所以即使起存額僅5萬元，其實門檻也是相當高，而且，客戶更要同時持有指定投資產品的結餘，才可做5.2厘高息定期。

如果符合資格，存100萬元本金，3個月可收息1.3萬元。

4.6厘有兩個選擇，相對都是較低門檻，東亞銀行的4.6厘需為銀債退款，而工銀亞洲的4.6厘則為全新客戶。

富邦最新把4.5厘高息下架，3個月存期目前最高為4.4厘，需為50萬元手機銀行新資金。

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

其他4厘定存（3個月存期） 星展 4.2厘 5萬元 網上新資金 恒生 4.2厘 1萬元 個人客戶網上新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打 4.1厘 200萬元 網上新資金 中銀香港 4.1厘 50萬元 特選客戶 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 富融 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

現有資金方面，以創興銀行最高，3個月現有資金高達4.35厘，50萬元以下則為4.2厘。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 4.6厘 10萬元 銀債退款優惠 工銀亞洲 4.6厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 大新銀行 4.4厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶 信銀國際 4.35厘 10萬元 網上新資金 大眾銀行 4.3厘 1萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.2厘 10萬元 分行新資金 星展 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 恒生 4.2厘 1萬元 一般個人客戶網上新資金 創興 4.2厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.35厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.2厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 建行亞洲 5.2厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 工銀亞洲 5.2厘 10萬美元 理財金客戶分行新資金 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月24日

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