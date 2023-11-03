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【定期存款】3個月5.05厘　輕鬆收息$12,625　4個5厘選擇　4個月4.7厘

收息攻略 07:00 2023/11/03

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銀行瘋搶年結資金，3個月港元定存高見5.05厘，屬近期破頂息。4間銀行有5厘選擇，低門檻最高4.9厘。

踏入第四季，銀行搶先準備年結資金，發鈔行連番出手，把3個月存期加至4.5厘後，中小行隨即超前，加至最高5.05厘，3間銀行達5厘，13間銀行最少有4.6厘，高息過滙豐。100萬元起存，一季最多賺$12,625。

目前3至4個月存期，已有逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘，以下這個表只列出4.6厘或以上的高息，滙豐等大行的4.5厘就不在以下之列︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
南洋商業銀行5.05厘100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦5.0厘50萬元手機銀行新資金
創興5.0厘50萬元全新客戶完成指定項目
花旗5.0厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
交銀香港4.95厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
東亞4.95厘10萬元全新顯卓理財客戶
集友4.88厘100萬元於分行以新資金開立
工銀亞洲4.8厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
建行亞洲4.75厘100萬元所有客戶新資金
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
信銀國際4.6厘10萬元網上新資金
星展4.6厘5萬元網上新資金

若想睇更短存期，2個月也有逼近5厘【見此頁

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.9厘，但屬全新客戶優惠。如果是現有客戶，創興銀行有驚喜，現有客戶5000元起存、不論新舊資金都有4.65厘。另星展及大眾銀行，低起存額也有4.6厘。下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞4.9厘2萬-30萬元全新至尊理財客戶
創興4.65厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
星展4.6厘5萬元網上/手機銀行新資金
大眾銀行4.6厘1萬元手機銀行新資金
滙豐4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶網上/手機新資金
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
信銀國際4.5厘1萬元網上新資金
天星銀行4.5厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

4個月4.7厘

少數銀行有4個月存期的推廣，近日也持續加息，最高達4.7厘，屬平安壹賬通的優惠，低起存額之餘，亦沒新資金的要求。

4個月港元定存
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.7厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
平安壹賬通4.7厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
livibank4.65厘20萬元新資金
星展4.65厘5萬元網上新資金
恒生4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
大新4.4厘100萬元VIP銀行客戶分行新資金

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
工銀亞洲5.38厘
（98天）		10萬美元分行新資金
建行亞洲5.35厘40萬美元所有客戶新資金
交銀香港5.25厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月3日

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