【定期存款】3個月4.7厘破頂息、賺$11,750｜低門檻4.6厘（8月11日更新）

定期存款再創新高，3個月存期高見4.7厘，低門檻最高4.6厘。下文詳述3個月存期的4厘之選，以便大家集中搶攻短期存款，增加資金彈性。

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新銀行 4.7厘 100萬元 全新VIP銀行服務客戶的分行新資金 工銀亞洲 4.6厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 富邦 4.5厘 100萬元 分行新資金 建行亞洲 4.45厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 東亞 4.4厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 創興 4.4厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 4.4厘 5萬元 需為全新私人客戶，並持有指定產品結存 南洋商業銀行 4.3厘 100萬元 南商理財客戶新資金 集友 4.3厘 100萬元 分行新資金 交銀香港 4.3厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金

最新全城最高4.7厘屬大新銀行的新客戶優惠，需為指定理財客戶的新資金，且要100萬元起存，明顯搶攻高端客。如能符合條件，短短一季收息$11,750。

低門檻的4.6厘，屬工銀亞洲，也是新客戶的優惠，最低10萬元起存，多可做80萬元本金，短短3個月便收息$9,200。好處是這優惠不一定要高端理財戶口，全新綜合賬戶也可以開立。

若果不是新客戶，最高是富邦的4.5厘，需為100萬元分行新資金。

大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有，這裡就不詳述。

其他4厘定存（3個月存期） 信銀國際 4.25厘 10萬元 手機銀行新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 星展 4.2厘 5萬元 網上新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打 4.1厘 200萬元 網上新資金 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 恒生 4.1厘 1萬元 個人客戶網上新資金 富融 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

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現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.3厘，10萬元以下都有4.2厘。

創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.6厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 信銀國際 4.25厘 10萬元 網上新資金 南洋商業銀行 4.2厘 10萬元 分行新資金 星展 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 恒生 4.1厘 1萬元 一般個人客戶網上新資金 創興 4.1厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.25厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 富邦 5.5厘 10萬美元 分行新資金 建行亞洲 5.2厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 工銀亞洲 5.2厘 10萬美元 理財金客戶分行新資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月11日

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