【定期存款】3個月4.7厘破頂息、賺$11,750｜低門檻4.6厘（8月11日更新）

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【定期存款2023】12個月4.5厘破頂、大戶勁賺22萬｜虛銀搶加息最高6.6厘
定期存款再創新高，3個月存期高見4.7厘，低門檻最高4.6厘。下文詳述3個月存期的4厘之選，以便大家集中搶攻短期存款，增加資金彈性。
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新銀行
|4.7厘
|100萬元
|全新VIP銀行服務客戶的分行新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|10萬至80萬元
|全新綜合賬戶到分行開立
|富邦
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|建行亞洲
|4.45厘
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|東亞
|4.4厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|創興
|4.4厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗
|4.4厘
|5萬元
|需為全新私人客戶，並持有指定產品結存
|南洋商業銀行
|4.3厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|集友
|4.3厘
|100萬元
|分行新資金
|交銀香港
|4.3厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
最新全城最高4.7厘屬大新銀行的新客戶優惠，需為指定理財客戶的新資金，且要100萬元起存，明顯搶攻高端客。如能符合條件，短短一季收息$11,750。
低門檻的4.6厘，屬工銀亞洲，也是新客戶的優惠，最低10萬元起存，多可做80萬元本金，短短3個月便收息$9,200。好處是這優惠不一定要高端理財戶口，全新綜合賬戶也可以開立。
若果不是新客戶，最高是富邦的4.5厘，需為100萬元分行新資金。
大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有，這裡就不詳述。
|其他4厘定存（3個月存期）
|信銀國際
|4.25厘
|10萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展
|4.2厘
|5萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打
|4.1厘
|200萬元
|網上新資金
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|恒生
|4.1厘
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|富融
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘
現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.3厘，10萬元以下都有4.2厘。
創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。
想知更多低門檻高息？請看下表︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.6厘
|10萬-80萬元
|全新客戶到分行開立
|信銀國際
|4.25厘
|10萬元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|4.2厘
|10萬元
|分行新資金
|星展
|4.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|恒生
|4.1厘
|1萬元
|一般個人客戶網上新資金
|創興
|4.1厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。
招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.25厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
|富邦
|5.5厘
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.2厘
|100萬港元等值
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
|工銀亞洲
|5.2厘
|10萬美元
|理財金客戶分行新資金
|南洋商業銀行
|5.1厘
|10萬港元等值
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年8月11日
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欄名 : 存款收息