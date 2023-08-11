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【定期存款】3個月4.7厘破頂息、賺$11,750｜低門檻4.6厘（8月11日更新）

收息攻略 12:46 2023/08/11

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定期存款再創新高，3個月存期高見4.7厘，低門檻最高4.6厘。下文詳述3個月存期的4厘之選，以便大家集中搶攻短期存款，增加資金彈性。

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行4.7厘100萬元全新VIP銀行服務客戶的分行新資金
工銀亞洲4.6厘10萬至80萬元全新綜合賬戶到分行開立
富邦4.5厘100萬元分行新資金
建行亞洲4.45厘100萬元全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
東亞4.4厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
創興4.4厘50萬元全新客戶完成指定項目
花旗4.4厘5萬元需為全新私人客戶，並持有指定產品結存
南洋商業銀行4.3厘100萬元南商理財客戶新資金
集友4.3厘100萬元分行新資金
交銀香港4.3厘100萬元指定理財客戶之網上新資金

最新全城最高4.7厘屬大新銀行的新客戶優惠，需為指定理財客戶的新資金，且要100萬元起存，明顯搶攻高端客。如能符合條件，短短一季收息$11,750。

低門檻的4.6厘，屬工銀亞洲，也是新客戶的優惠，最低10萬元起存，多可做80萬元本金，短短3個月便收息$9,200。好處是這優惠不一定要高端理財戶口，全新綜合賬戶也可以開立。

若果不是新客戶，最高是富邦的4.5厘，需為100萬元分行新資金。

大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有，這裡就不詳述。

其他4厘定存（3個月存期）
信銀國際4.25厘10萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
星展4.2厘5萬元網上新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
渣打4.1厘200萬元網上新資金
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
恒生4.1厘1萬元個人客戶網上新資金
富融4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘

現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.3厘，10萬元以下都有4.2厘。

創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.6厘10萬-80萬元全新客戶到分行開立
信銀國際4.25厘10萬元網上新資金
南洋商業銀行4.2厘10萬元分行新資金
星展4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
恒生4.1厘1萬元一般個人客戶網上新資金
創興4.1厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.25厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興5.5厘12.5萬美元需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘
富邦5.5厘10萬美元分行新資金
建行亞洲5.2厘100萬港元等值全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
工銀亞洲5.2厘10萬美元理財金客戶分行新資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

 

本文最後更新日期︰2023年8月11日

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欄名 : 存款收息

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